Як можна закінчити війну в Україні: Жданов здивував відповіддю

Наразі немає умов для закінчення війни в Україні. Єдиний можливий сценарій на сьогодні — це заморожування конфлікту, однак він неефективний.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Подивіться на Газу. Скільки пройшло? Три-чотири доби, як Трамп підписав мирну угоду, повісив собі медаль на груди, умовно кажучи. А сьогодні ЦАХАЛ завдає вже масованих авіаційних, артилерійських ударів по території Гази. До речі, Дональд Трамп особисто гарантував, що там усе припинилося. І дуже цікаво було б почути його коментар з цього приводу. Хоча, я думаю, що його просто не буде. Він зробить вигляд, що він цього не знає чи не бачить. Ось що таке заморожування конфлікту», — каже Олег Жданов.

Він вважає, що сьогодні Путін може піти на оперативну паузу, враховуючи стан економіки РФ і нестачу грошей для закупівлі техніки, озброєнь та особового складу найманців.

«Фактично вони наймають особовий склад, який воює за них. Свій вони зараз намагатимуться мобілізувати, хоча вони і свій сьогодні наймають. Так от, оперативна пауза можлива, тимчасове заморожування конфлікту, але основною умовою для цього заморожування, я вважаю, що Путіну потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. По-іншому він не зупиниться, тому що форсувати Дніпро з нуля — для нього це буде величезна проблема», — каже Олег Жданов.

А от захопивши плацдарм, наприклад, у Запорізькій чи Херсонській області та завівши туди певну кількість військ гарантовано, щоб Україна їх звідти не вибила, тоді Путін може погодитися на оперативну паузу до 2028 року, вважає військовий експерт:

«Мені сподобався аналіз НАТО, командування НАТО в Європі. Вони спрогнозували, що якщо до кінця цього року ми заморозимо конфлікт, то 2028-го Путін уже буде готовий для експансії на територію НАТО та Європейського Союзу».

Водночас остаточне закінчення війни, за його словами, можливе лише у разі «зникнення» однієї зі сторін.

«Путін настільки глибоко й широко поставив завдання цієї війни. Він зачепив і етнос, і історію, і політику, і території. Тому на сьогоднішній день гарантоване закінчення війни може бути тільки в разі зникнення однієї зі сторін загалом як країни. Тобто або вони нас, або ми їх, іншої ситуації бути на сьогоднішній день не може», — пояснює Олег Жданов.

Раніше ми писали, що реальні переговори між Росією та Україною лише набирають обертів. Таку думку висловив політолог, керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Сторони мають діаметрально протилежні позиції, а нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди.