Які професії не замінить штучний інтелект: перелік

Експертка назвала професії, які не зникнуть у майбутньому

Попри стрімкий розвиток технологій та автоматизації, в Україні існує перелік професій, які, на думку HR-експертів, залишатимуться актуальними ще протягом багатьох років, навіть якщо їхній інструментарій зміниться.

HR-експертка Тетяна Пашкіна в коментарі ТСН.ua назвала низку спеціальностей, які вона вважає "вічними", хоча й визнає неминуче втручання штучного інтелекту (ШІ).

Медицина, освіта та інженерія

На думку експертки, першою трійкою фахівців, яких буде найважче замінити автоматизацією, є:

Лікарі.

Вчителі.

Інженери.

Тетяна Пашкіна наголошує, що повна заміна цих спеціалістів поки що малоймовірна:

«Мені здається, що лікарів, вчителів та, мабуть, інженерів ми навряд чи зможемо кимось або чимось замінити. Так, можливо, що відбудеться втручання у ці професії штучного інтелекту або якоїсь автоматизації, але, гадаю, що поки до цього дійде, то ці фахівці ще досить довгий період будуть при справі», — пояснила експертка.

Вона прогнозує, що зміни торкнуться не заміни людей, а формату їхньої роботи:

Вчителі можуть перейти до більш індивідуалізованого та віддаленого навчання, залишивши звичні класні кімнати.

Фармацевтичну галузь можуть торкнутися роботи-продавці: «Ліки в аптеках, можливо, продаватимуть роботи за допомогою штучного інтелекту».

Актуальність виробництва та технічних галузей

HR-експертка вважає, що все, що стосується виробничої сфери, ШІ поки не зможе повноцінно забрати на себе.

Крім інженерів, Пашкіна виділяє цілу низку спеціальностей із різних галузей, що будуть затребувані мінімум ще два десятиліття:

Архітектори

Технологи

Конструктори

Фармацевти

Хіміки

«Гадаю, що все, що стосується виробництва, штучний інтелект поки у нас забрати не зможе. Хоча з розвитком технологій все можливо. Окрім інженерів, спеціальності з різних галузей будуть актуальними ще років 10-20 точно, а там подивимось», — підсумувала Тетяна Пашкіна.

