Які зміни очікуються в Україні / © ТСН

Реклама

Які зміни чекають на українців від 1 грудня 2025 року? Сайт ТСН.ua започатковує новий проєкт, у якому провідні експерти даватимуть прогноз про економічні зміни, що чекають на співгромадян щомісячно.

Зокрема, аналітики дадуть відповіді на 5 запитань:

як зміняться зарплати;

чи зростуть пенсії і у кого;

якої буде інфляція і збільшаться чи зменшаться ціни на основні продукти харчування;

яким буде курс гривні до долара;

що станеться з цінами на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги.

Отже, читайте, чого очікувати на «економічному фронті» у грудні поточного року.

Реклама

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: виростуть, але не у всіх

У поточному році зарплати в Україні постійно зростали. За інформацією Держслужби статистики, середня зарплата наразі становить 26623 грн. Починаючи з січня 2025 року, вона збільшилась на 18%, у січні платили в середньому 22500 грн, тобто темпи зростання середніх зарплат були вдвічі вищими за темпи зростання цін.

Середня зарплата у промисловості становить понад 26000 грн і є найвищою у порівнянні з іншими галузями. Більше отримують лише посадовці та військові — понад 28 000 грн. Середні заробітки в агросекторі перевищують 21400 грн, у медицині — 17000 грн, у освітян — 14000 грн. Нагадаємо: дві останні категорії відносяться до бюджетної сфери, тобто ті, хто там працює, отримують зарплати з державного бюджету, доходи якого формуються, зокрема, за рахунок платників податків.

Андрій Забловський зазначив, що зарплати зросли дуже по-різному: найбільше підвищення у промисловості, у агросекторі, найменше у бюджетній сфері.

Реклама

«Середня зарплата, як середня „температура по лікарні“, не є репрезентативною, — пояснив Андрій Забловський. — Значно підвищують платню там, де є виробництво продукції і нестача кваліфікованих працівників. Саме тому лікарі, вчителі та інші бюджетники росту зарплат майже не відчули. Однак грудневі заробітки будуть вищими у всіх, бо за підсумками року традиційно нараховуються премії, 13-ті зарплати, бонуси».

Олег Пендзин назвав оціночну цифру середньої зарплати у грудні: близько 27000 грн. За його прогнозом, заробітки у промисловості підвищаться до середніх по Україні, тобто до 27000 грн, в інших згаданих галузях залишаться на рівні листопада. За підсумком року можуть отримати премії посадовці, а от військові та інші — навряд, бо коштів у бюджеті на них не вистачить.

Пенсії: доплатять довгожителям і працьовитим

Пенсійні виплати є найконсервативнішою складовою, яка для переважної більшості пенсіонерів змінюється раз на рік. Щорічно у березні держава провадить індексацію пенсій для непрацюючих пенсіонерів, у квітні — для працюючих. Але у певних категорій пенсіонерів пенсії можуть підвищуватися частіше. У грудні поточного року це стосується осіб, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Як пояснили нам у Пенсійному фонді (ПФ), 65-річні непрацюючі пенсіонери за наявності для чоловіків 35-річного страхового стажу (тобто стажу, з якого були плачені страхові внески до ПФ), для жінок 30-річного стажу, мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Наразі це 3200 грн пенсії, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Довгожителям, яким у грудні виповниться 70 років і більше, надбавки до пенсії незалежно від її розміру призначать з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим. Надбавка додасться автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Реклама

Також у грудні можуть підвищити собі пенсії працюючі офіційно пенсіонери, яким не проіндексували пенсійні виплати у квітні поточного року, бо не було підстав. За роз’ясненням Мінсоцполітики, індексація пенсії тим, хто працює, проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку, як правило, з 1 квітня. Та якщо пенсіонер оформив пенсію, наприклад, у листопаді 2023 року і продовжив трудитися, то він може не чекати квітня 2026 року, а вже у грудні 2025-го звернутися із заявою до підрозділу Мінсоцполітики за місцем проживання про достроковий перерахунок пенсії, бо два роки вже минуло. Пенсію йому зобов’язані перерахувати і збільшити, навіть якщо нинішня зарплата пенсіонера нижча за ту, з якої нараховувалась пенсія. Підвищення пенсії буде за рахунок більшого на два роки страхового стажу.

У всіх інших пенсіонерів розмір пенсії у грудні не зміниться.

Інфляція: «золоті яйця» і м’ясо по 300 гривень

Рівень зростання цін є найбільш складним питанням. Держстатистики повідомило, що з початку 2025 року середня інфляція склала 7,3% (дані за 10 місяців). Інформація за листопад має бути 8 грудня, за оцінками експертів, вона становитиме близько 1%. У грудні зростання цін може прискоритися і дійти до 11% за рік.

Однак популярні продукти харчування вже подорожчали більше, ніж у середньому. Так хліб додав у ціні 9,9%, м’ясо та м’ясопродукти — 21,6%, фрукти — 27%. Ціни на городину для борщу (картопля, капуста, морква, буряк, цибуля) знизились з початку року на 40%. Також, на 20%, порівняно з січнем, подешевшали курячі яйця. У середньому на 7,3% подорожчали ліки — це рівень інфляції.

Реклама

На думку Андрія Забловського, у грудні продовжиться подорожчання молочки, м’яса, хліба, яєць, городини. Ціни на цитрусові та інші фрукти зміняться мало, окрім яблук. Яблука можуть додати у ціні майже половину нинішньої вартості, буде по 60-70 грн/кг. На яйця очікує традиційне зимове зростання цін, бо в холоди кури несуться набагато менше, ніж у теплу пору року.

«Ціна на городину і садовину (фрукти — Авт.) по регіонах буде різною, чим ближче до фронту, тим дорожче, тому що продавці закладуть у вартість ризики пошкодження товару від можливих влучань ворожих ракет і дронів», — уточнив Андрій Забловський.

За прогнозом Олега Пендзина, яйця подорожчають до 80 грн/десяток у роздріб і до 100 грн при розфасовці у спеціальну тару. Літр молока коштуватиме близько 80 грн (+10 грн), кіло свинячої м’якоті (плече, задок) — 300 грн (+20 грн), биток, антрекот — до 360 грн/кг (+20 грн). Не знизиться ціна на сало, яке наразі коштує 200-350 грн залежно від якості (мова не йде про так зване «генеральське» сало для гурманів, ціна якого вже перевищила 400 грн/кг). Поступово дорожчатиме городина, бо закінчиться розпродаж урожаю фермерами, у яких нема сховищ з обігрівом. Ціна ліків і хліба підвищиться у грудні на рівень інфляції, оціночно на 1,5%.

«Продовольчий кошик за рік стане дорожчим на 14-15%, тобто вище, ніж рівень інфляції у цілому», — підбив підсумки Олег Пендзин.

Реклама

Курс долара: по 43 гривні — це ще й не багато

За 11 місяців поточного року долар подешевшав. За даними спеціалізованого сайту finance.ua, у січні готівковий долар коштував у банках та пунктах обміну валют у середньому 43 грн у продажу і 42,5 грн — у купівлі. Надалі долар дешевшав і найнижчий курс був у вересні: відповідно 41,5 та 41 грн/долар. З жовтня курс пішов угору і станом на кінець листопада було в середньому 42,6 грн/долар у продажу і 42 у купівлі.

Обидва експерти впевнені, що долар у грудні швидко дорожчатиме.

«Сценарій по долару песимістичний, — наголосив Андрій Забловський. — Вартість його на міжбанківському ринку зростає, у грудні матимемо коридор 43,5–43 грн по безготівці. Багато залежатиме від дій Національного банку, ймовірно, що протягом грудня він за рахунок продажу валюти стримає швидке її подорожчання. Готівковий ринок на початку грудня тестуватиме рівень 43 грн/долар у продажу, а під кінець грудня може бути і 43,5 грн/долар».

Олег Пендзин прогнозує, що курс готівкового долара досягне 43 грн у продажу вже у першій декаді грудня, в третій декаді перевищить 43,5 грн/долар, але до 44 грн не дійде. Курс євро мінятиметься у відповідності з котируванням пари долар/євро на міжнародних ринках. За нинішніх котирувань 1,16 долар/євро, матимемо курс продажу готівкового євро вище 50 грн/євро.

Реклама

Пальне: ціни зростуть на дві гривні

Протягом року ціни на пальне мінялись різноспрямовано, та коливання були невеликими, у межах 5% або 2–2,5 грн/літр. Зріджений газ для автомобілів навіть подешевшав з 36 до 34 грн/л. Зростання цін почалося у червні через подорожчання нафти, яке на осінь зупинилось. Станом на листопад середня ціна бензину А-95 була 59 грн/л, дизельного пального (ДП) — 56 грн/л, автогазу — 35 грн/л.

Геннадій Рябцев говорить, що наразі нема об’єктивних підстав для підвищення цін на пальне, бо нафта цього року помітно подешевшала і ціни знову йдуть униз. Якщо у січні барель сирої нафти (159 л) коштував близько 80 доларів, то у листопаді — менше 63 доларів. Однак, за прогнозами Геннадія Рябцева, ближче до кінця грудня ціни на бензин і дизель в Україні підуть угору.

«Причин для подорожчання дві. Перша — зростає концентрація ринку пального в руках великих брендових трейдерів і триває витіснення регіональних операторів, які стримували ріст цін, — аналізує Геннадій Рябцев. — Друга причина: підвищення з 1 січня 2026 року акцизів на бензин до 300,8 євро (+29 євро) за 1000 літрів, на дизель до 253,8 євро (+38 євро), на автогаз до 198 євро (+25 євро). Це підніме ціни у середньому на 2 грн/л для бензину і ДП. Не виключаю, що трейдери почнуть тестувати нові ціни вже під кінець грудня. На вартість літра автогазу у грудні впливатимуть два чинники: перший — зниження попиту через низький сезон споживання, другий — зменшення пропозиції, бо за кордоном скраплений газ використовується як енергоносій для опалення будинків. Поки складно спрогнозувати, який чинник переважить, але у грудні зміна цін очікується мінімальною».

Олег Пендзин додав, що ціну пального підвищить ще й зростання курсу долара до гривні. Але повною мірою цей чинник проявить себе вже в наступному році.

Реклама

Висновки

На українців чекає непростий місяць. Нараховані зарплати і премії за грудень вони отримають лише у січні, пенсії збільшаться у незначної кількості пенсіонерів, а ціни і курс долара підуть угору невдовзі і швидше, ніж було досі.