ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
7 хв

Які зміни чекають на українців з 1 січня: ціни, зарплати, пенсії, курс долара

Експерти розповіли, що зміниться в Україні у січні.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
Експерти розповіли, що зміниться в Україні у січні.

Що зміниться в Україні у січні / © ТСН.ua

Новий 2026 рік принесе українцям багато економічних змін — приємних і не дуже. Розпочнуться вони вже в січні.

Що саме зміниться для гаманця і продуктового кошика у першому місяці 2026 року, читайте у новому щомісячному аналітичному проекті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтесь:

  • як зміняться у січні зарплати,

  • як зростуть пенсії і у кого,

  • якою буде інфляція і збільшаться чи зменшаться ціни на основні продукти харчування,

  • яким буде курс гривні до долара,

  • що станеться з цінами на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, фінансовий аналітик член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: затягуємо паски

Середня зарплата у січні буде меншою, ніж у грудні, вбачають експерти. Не буде 13-х зарплат, премій, бонусів. Та й ділова активність у перш половині січня зазвичай низька, а це впливає на заробітки тих, хто працює від виробітку: продажники, сервіс, перевезення.

Якщо у грудні середні по Україні заробітки складуть, за оцінками, від 28,5 до 30 тис. грн (данні Держстатистики будуть пізніше), то у січні матимемо просідання на 2,5–3 тис. грн.

«Найбільше втратять ті, хто отримує не тверду ставку, як бюджетники, а оклад плюс відсоток у залежності від підсумків роботи за місяць, — говорить Олег Пендзин. — Найпростіший приклад: менеджери з продаж. У першій половині січня в нас, зазвичай, „мертвий сезон“, грудневе пожвавлення на ринку змінюється спадом. Але січневе зниження заробітків люди відчують лише у лютому, коли отримають зарплати за січень. Оціночно вони будуть такими ж, як у листопаді минулого року, тобто в середньому близько 27 тис. грн. У працівників бюджетної сфери (освітяни, лікарі, працівники культури, посадовці) заробітки з січня збільшаться, бо зросте мінімальна зарплата».

Розрахунок показує, що, наприклад, у терапевта вищої категорії зарплата з січня підвищиться приблизно на 2000 грн з урахуванням всіх надбавок і доплат — за категорію, вислугу років, досягнувши 23 грн (без вирахування податків). На руки буде більше на 1540 грн.

Андрій Шевчишин оптимістичніший, він вважає що, незважаючи на «розкачку» на початку року, середні заробітки у січні виявляться вищими, ніж у листопаді, хоча й не дотягнуть до рівня грудня.

«В січні, за моїми розрахунками, у середньому по всіх галузях і бюджетній сфері зарплата буде 27750 грн», — уточнив Андрій Шевчишин.

Обидва експерти звернули увагу на свіжу заяву прем’єр-міністра Юлії Свириденко про значне підвищення з січня заробітків учителям.

«У роз’ясненні Міністерства науки і освіти сказано, що збільшать зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти: з 1 січня на 30%, з 1 вересня ще на 20%, — деталізував Олег Пендзин. — Тобто добавлять не лише вчителям шкіл, а й викладачам закладів вищої освіти. Поки не відомо, від чого нараховуватимуть 30% з січня, можливо, від базового окладу, а не від усієї зарплати з надбавками».

Пенсії: грошей більше, але заробляти їх треба довше або буде «мала індексація»

Для тих, хто готується вийти на пенсію, новина невтішна: з 1 січня вчергове підвищать на рік, до 33 років, мінімальний страховий стаж, тобто стаж, з якого сплачено страхові внески до Пенсійного фонду (ПФ). Його потрібно напрацювати тим, хто бажає отримувати пенсію по досягненню пенсійного віку — 60 років.

У січні повинна розпочатися так звана «мала індексація» пенсій, пов’язана з розморожуванням соціальних стандартів, які не мінялися з 1 січня 2024 року (велику індексацію очікуємо з 1 березня — Авт.). Зокрема, підвищиться прожитковий мінімум (ПМ) для непрацездатних, який дорівнює мінімальній пенсії. Ті, хто отримує мінімум, матимуть додатково 234 грн, а сама пенсія досягне 2595 грн. У 10 разів більшим — на 2340 грн — буде зростання максимальної пенсії, яка, нагадаємо, обмежена десятьма мінімальними пенсіями (мова йде про трудові пенсії, а не про спеціальні виплати, наприклад, суддям — Авт.).

Також зростуть надбавки за понаднормовий стаж: з 1 січня за 1 рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок доплачуватимуть 25 грн 95 коп., це за кожний рік на 2 грн 34 коп. більше, ніж у 2025 році.

Враховуючи, що до ПМ прив’язані й інші надбавки, наприклад, за почесні звання «заслужений» (їх 37, від артиста до юриста) і «народний» (народний артист, художник, архітектор, вчитель), ці надбавки також стануть більшими. Але не набагато: «заслужені» пенсіонери отримають більше на 58,5 грн, «народні» — більше на 84 грн. Ще одній категорії: пенсіонерам-орденоносцям також підвищать надбавку за нагороди. За один орден платитимуть більше на 53 грн або майже 597 грн.

Нагадаємо, що у січні продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на підвищення пенсій особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У грудні це було 3200 грн пенсії, у січні — 3458,8 грн, бо мінімальна зарплата збільшиться на 647 грн. (40% від 647 грн = 258,8 грн) Якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у січні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: акцизи і «генераторна націнка»

Прогнози експертів щодо зростання цін розійшлись.

Олег Пендзин вважає, що інфляція у січні буде незначною, близько 0,5%. Головна причина — зниження споживчого попиту, це не дозволить торгівлі швидко підвищити ціни на продовольчий кошик.

«Перш за все не подорожчають товари нетривалого зберігання: молоко і молочні продукти, свіже м’ясо, жива риба, теплична імпортна городина (огірки, помідори, перець, бо ціни на них зависокі) і цитрусові, можливо, курячі яйця, — перерахував Олег Пендзин. — Продовжиться зростання цін на хліб, овочі, вітчизняні яблука, бо закінчився розпродаж урожаю фермерами, у яких нема сховищ з обігрівом. Ціна ліків підвищиться у січні на рівень інфляції, тобто незначно. Якщо врахувати, що внесок продовольчого кошика у інфляцію приблизно 45%, то у січні зростання цін в абсолютному вимірі буде меншим, ніж звичайно».

Андрій Шевчишин, навпаки, прогнозує, що інфляція прискориться і може дійти до 1,5% за місяць. Основним її драйвером стане зростання зарплат і пенсій, бо з 1 січня стануть вищими мінімальні зарплата і пенсія та прив’язані до них виплати. Це збільшення посадових окладів бюджетників по тарифній сітці, різні надбавки і доплати пенсіонерам та особам з інвалідністю.

«На середню у січні інфляцію також вплине щорічне підвищення акцизів на спиртне, пальне, тютюн, — перерахував Андрій Шевчишин. — Ці чинники переважать відносну стабільність продовольчого кошика, тому інфляція буде помітною, прискорення можливе ближче кінця місяця. Додатковим фактором зростання цін стане „генераторна націнка“ — витрати на пальне для генераторів, оціночно плюс 0,1–0,2%».

Експерт додав, що у січні 2025 року інфляція також була високою: 1,2%.

Курс долара: вгору, але незначно

Попри песимістичні прогнози, курс долара у грудні не досяг 43 гривень. Причин, на думку експертів, дві: дії Нацбанку, який постійно стримував зростання курсу близько 42,5 грн/долар і рішення ради ЕС від 18 грудня про надання Україні необхідної фінансової допомоги на 2026 рік. Не очікують вони швидкого знецінення гривні і в січні.

«Вважаю, що НБУ стримуватиме курс євро нижче 50 грн, бо це проінфляційний чинник, — аналізує Андрій Шевчишин. — У перший тиждень січня ринок буде переважно спокійним і стабільним. Головні зміни відбудуться з 8–10 січня після зростання активності, при цьому тиск на гривню збережеться. Проте, якщо уявити підготовку до можливих виборів, то малоймовірно що курс будуть послабляти. Отже, січень можемо провести у близьких до поточних рівнях курсу або з незначним у 0,5–1% послабленням, і то лише по долару у випадку корекції котирувань пари євро/долар".

Олег Пендзин очікує, що долар і євро у січні дещо подорожчають. Зокрема, на готівковому ринку середній курс продажу долара на кінець місяця підвищиться до 42,7–42,8 грн/долар, а курс продажу готівкового євро може перевищити 50 грн/долар.

Пальне: їздити стане дорожче

З цінами на пальне: бензин, дизпаливо, скраплений автомобільний газ ситуація непроста. Геннадій Рябцев нагадав, що з першого січня збільшиться акцизний збір на всі види пального.

«Акциз на бензин зросте на 29 євро (до 300,8 євро) за 1000 літрів, на дизель — на 38 євро (до 253,8 євро), на автогаз на 25 євро (до 198 євро), — навів цифри експерт. — Це арифметично підніме ціни у середньому на 1,5–2 грн/л для бензину і ДП, відповідно до 58–59 і 54–55 грн/л. Стримуючим чинником може стати зниження цін на нафту, на кінець грудня вона коштувала близько 60 доларів за барель (159 л), це на 4 долари дешевше, ніж у листопаді. Відповідно середні ціни на бензин і дизель у січні можуть зрости у межах 1 грн/л, а то й не змінитися. Для автогазу причин для стримування цін нема, тому його середня вартість може сягнути 37–38 грн/л, або плюс 1–1,2 грн/л».

Висновки

Січень може стати місяцем стабільності і невеликого покращення добробуту українців завдяки зростанню соцстандартів. Сподіватимемося, що надбавки до зарплат і пенсій не «з’їсть» прискорення інфляції.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie