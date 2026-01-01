Які зміни чекають на українців з 1 січня: ціни, зарплати, пенсії, курс долара

Що зміниться в Україні у січні / © ТСН.ua

Новий 2026 рік принесе українцям багато економічних змін — приємних і не дуже. Розпочнуться вони вже в січні.

Що саме зміниться для гаманця і продуктового кошика у першому місяці 2026 року, читайте у новому щомісячному аналітичному проекті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтесь:

як зміняться у січні зарплати,

як зростуть пенсії і у кого,

якою буде інфляція і збільшаться чи зменшаться ціни на основні продукти харчування,

яким буде курс гривні до долара,

що станеться з цінами на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, фінансовий аналітик член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: затягуємо паски

Середня зарплата у січні буде меншою, ніж у грудні, вбачають експерти. Не буде 13-х зарплат, премій, бонусів. Та й ділова активність у перш половині січня зазвичай низька, а це впливає на заробітки тих, хто працює від виробітку: продажники, сервіс, перевезення.

Якщо у грудні середні по Україні заробітки складуть, за оцінками, від 28,5 до 30 тис. грн (данні Держстатистики будуть пізніше), то у січні матимемо просідання на 2,5–3 тис. грн.

«Найбільше втратять ті, хто отримує не тверду ставку, як бюджетники, а оклад плюс відсоток у залежності від підсумків роботи за місяць, — говорить Олег Пендзин. — Найпростіший приклад: менеджери з продаж. У першій половині січня в нас, зазвичай, „мертвий сезон“, грудневе пожвавлення на ринку змінюється спадом. Але січневе зниження заробітків люди відчують лише у лютому, коли отримають зарплати за січень. Оціночно вони будуть такими ж, як у листопаді минулого року, тобто в середньому близько 27 тис. грн. У працівників бюджетної сфери (освітяни, лікарі, працівники культури, посадовці) заробітки з січня збільшаться, бо зросте мінімальна зарплата».

Розрахунок показує, що, наприклад, у терапевта вищої категорії зарплата з січня підвищиться приблизно на 2000 грн з урахуванням всіх надбавок і доплат — за категорію, вислугу років, досягнувши 23 грн (без вирахування податків). На руки буде більше на 1540 грн.

Андрій Шевчишин оптимістичніший, він вважає що, незважаючи на «розкачку» на початку року, середні заробітки у січні виявляться вищими, ніж у листопаді, хоча й не дотягнуть до рівня грудня.

«В січні, за моїми розрахунками, у середньому по всіх галузях і бюджетній сфері зарплата буде 27750 грн», — уточнив Андрій Шевчишин.

Обидва експерти звернули увагу на свіжу заяву прем’єр-міністра Юлії Свириденко про значне підвищення з січня заробітків учителям.

«У роз’ясненні Міністерства науки і освіти сказано, що збільшать зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти: з 1 січня на 30%, з 1 вересня ще на 20%, — деталізував Олег Пендзин. — Тобто добавлять не лише вчителям шкіл, а й викладачам закладів вищої освіти. Поки не відомо, від чого нараховуватимуть 30% з січня, можливо, від базового окладу, а не від усієї зарплати з надбавками».

Пенсії: грошей більше, але заробляти їх треба довше або буде «мала індексація»

Для тих, хто готується вийти на пенсію, новина невтішна: з 1 січня вчергове підвищать на рік, до 33 років, мінімальний страховий стаж, тобто стаж, з якого сплачено страхові внески до Пенсійного фонду (ПФ). Його потрібно напрацювати тим, хто бажає отримувати пенсію по досягненню пенсійного віку — 60 років.

У січні повинна розпочатися так звана «мала індексація» пенсій, пов’язана з розморожуванням соціальних стандартів, які не мінялися з 1 січня 2024 року (велику індексацію очікуємо з 1 березня — Авт.). Зокрема, підвищиться прожитковий мінімум (ПМ) для непрацездатних, який дорівнює мінімальній пенсії. Ті, хто отримує мінімум, матимуть додатково 234 грн, а сама пенсія досягне 2595 грн. У 10 разів більшим — на 2340 грн — буде зростання максимальної пенсії, яка, нагадаємо, обмежена десятьма мінімальними пенсіями (мова йде про трудові пенсії, а не про спеціальні виплати, наприклад, суддям — Авт.).

Також зростуть надбавки за понаднормовий стаж: з 1 січня за 1 рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок доплачуватимуть 25 грн 95 коп., це за кожний рік на 2 грн 34 коп. більше, ніж у 2025 році.

Враховуючи, що до ПМ прив’язані й інші надбавки, наприклад, за почесні звання «заслужений» (їх 37, від артиста до юриста) і «народний» (народний артист, художник, архітектор, вчитель), ці надбавки також стануть більшими. Але не набагато: «заслужені» пенсіонери отримають більше на 58,5 грн, «народні» — більше на 84 грн. Ще одній категорії: пенсіонерам-орденоносцям також підвищать надбавку за нагороди. За один орден платитимуть більше на 53 грн або майже 597 грн.

Нагадаємо, що у січні продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на підвищення пенсій особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У грудні це було 3200 грн пенсії, у січні — 3458,8 грн, бо мінімальна зарплата збільшиться на 647 грн. (40% від 647 грн = 258,8 грн) Якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у січні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: акцизи і «генераторна націнка»

Прогнози експертів щодо зростання цін розійшлись.

Олег Пендзин вважає, що інфляція у січні буде незначною, близько 0,5%. Головна причина — зниження споживчого попиту, це не дозволить торгівлі швидко підвищити ціни на продовольчий кошик.

«Перш за все не подорожчають товари нетривалого зберігання: молоко і молочні продукти, свіже м’ясо, жива риба, теплична імпортна городина (огірки, помідори, перець, бо ціни на них зависокі) і цитрусові, можливо, курячі яйця, — перерахував Олег Пендзин. — Продовжиться зростання цін на хліб, овочі, вітчизняні яблука, бо закінчився розпродаж урожаю фермерами, у яких нема сховищ з обігрівом. Ціна ліків підвищиться у січні на рівень інфляції, тобто незначно. Якщо врахувати, що внесок продовольчого кошика у інфляцію приблизно 45%, то у січні зростання цін в абсолютному вимірі буде меншим, ніж звичайно».

Андрій Шевчишин, навпаки, прогнозує, що інфляція прискориться і може дійти до 1,5% за місяць. Основним її драйвером стане зростання зарплат і пенсій, бо з 1 січня стануть вищими мінімальні зарплата і пенсія та прив’язані до них виплати. Це збільшення посадових окладів бюджетників по тарифній сітці, різні надбавки і доплати пенсіонерам та особам з інвалідністю.

«На середню у січні інфляцію також вплине щорічне підвищення акцизів на спиртне, пальне, тютюн, — перерахував Андрій Шевчишин. — Ці чинники переважать відносну стабільність продовольчого кошика, тому інфляція буде помітною, прискорення можливе ближче кінця місяця. Додатковим фактором зростання цін стане „генераторна націнка“ — витрати на пальне для генераторів, оціночно плюс 0,1–0,2%».

Експерт додав, що у січні 2025 року інфляція також була високою: 1,2%.

Курс долара: вгору, але незначно

Попри песимістичні прогнози, курс долара у грудні не досяг 43 гривень. Причин, на думку експертів, дві: дії Нацбанку, який постійно стримував зростання курсу близько 42,5 грн/долар і рішення ради ЕС від 18 грудня про надання Україні необхідної фінансової допомоги на 2026 рік. Не очікують вони швидкого знецінення гривні і в січні.

«Вважаю, що НБУ стримуватиме курс євро нижче 50 грн, бо це проінфляційний чинник, — аналізує Андрій Шевчишин. — У перший тиждень січня ринок буде переважно спокійним і стабільним. Головні зміни відбудуться з 8–10 січня після зростання активності, при цьому тиск на гривню збережеться. Проте, якщо уявити підготовку до можливих виборів, то малоймовірно що курс будуть послабляти. Отже, січень можемо провести у близьких до поточних рівнях курсу або з незначним у 0,5–1% послабленням, і то лише по долару у випадку корекції котирувань пари євро/долар".

Олег Пендзин очікує, що долар і євро у січні дещо подорожчають. Зокрема, на готівковому ринку середній курс продажу долара на кінець місяця підвищиться до 42,7–42,8 грн/долар, а курс продажу готівкового євро може перевищити 50 грн/долар.

Пальне: їздити стане дорожче

З цінами на пальне: бензин, дизпаливо, скраплений автомобільний газ ситуація непроста. Геннадій Рябцев нагадав, що з першого січня збільшиться акцизний збір на всі види пального.

«Акциз на бензин зросте на 29 євро (до 300,8 євро) за 1000 літрів, на дизель — на 38 євро (до 253,8 євро), на автогаз на 25 євро (до 198 євро), — навів цифри експерт. — Це арифметично підніме ціни у середньому на 1,5–2 грн/л для бензину і ДП, відповідно до 58–59 і 54–55 грн/л. Стримуючим чинником може стати зниження цін на нафту, на кінець грудня вона коштувала близько 60 доларів за барель (159 л), це на 4 долари дешевше, ніж у листопаді. Відповідно середні ціни на бензин і дизель у січні можуть зрости у межах 1 грн/л, а то й не змінитися. Для автогазу причин для стримування цін нема, тому його середня вартість може сягнути 37–38 грн/л, або плюс 1–1,2 грн/л».

Висновки

Січень може стати місяцем стабільності і невеликого покращення добробуту українців завдяки зростанню соцстандартів. Сподіватимемося, що надбавки до зарплат і пенсій не «з’їсть» прискорення інфляції.