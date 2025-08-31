Якою буде погода у вересні: синоптики шокували прогнозом

Прогноз погоди на вересень / © unsplash.com

Літо добігає кінця, але літо продовжується! У ніч з 31 серпня на 1 вересня закінчується календарне літо, та метеорологічне літо поки не здає повноважень осені. Нагадаємо: метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує +15 градусів. У нинішньому році воно почалося 21 травня, тобто триває вже понад 100 днів. За спостереженнями кліматологів, за останні 10 років метеорологічне літо майже щороку продовжувалося принаймні у першій половині вересня. Тобто є надія, що у прийдешньому вересні ще насолодимося теплом і сонцем.

Про те, що настала осінь, нагадуватиме тільки короткий світловий день. З 23 вересня він уже буде меншим за ніч, бо 22 вересня у Північній півкулі настане осіннє рівнодення. На кінець місяця сонце в Україні сходитиме після сьомої години ранку, а заходитиме до сьомої години вечора. Це означає, що за вересень день стане коротшим більш ніж на півтори години. Станом на 31 серпня день у середньому дорівнює 13,5 годин, у вересні він щодня зменшуватиметься на 5-6 хвилин.

Яка погода чекає нас у вересні, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: Все в межах норми

За довгостроковим прогнозом Українського гідрометцентру, нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, що в межах норми і дещо більше, ніж у серпні.

Як розповів нам співробітник відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт, синоптики вважають вересень перехідним місяцем: вже не літо, та ще й не зовсім осінь. Вересню властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності.

«Температура у вересні в межах норми — це звична ситуація для природи, в основному перевищення температурного фону фіксуються навесні і влітку, — говорить Іван Семиліт. — Кліматичні карти на сьогодні не показують можливого перевищення температури, але ситуація за місяць може змінитися як в один, так і в інший бік. Коливання температури від теплої до прохолодної протягом місяця неодмінно будуть, однак у цілому вересень очікується традиційним».

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні — 38,8 градусів тепла, в гірських районах — 32 градуси тепла.

Абсолютний мінімум температури у вересні становить 8,8 градусів морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях 0 – 1 градус тепла, в Криму до +5,5 градусів.

У серпні найнижча температура була 2 градуси морозу, на узбережжі морів не нижче +8, а найвища — 42 градуси тепла.

Погодні сайти: «Мокрі» сохнутимуть, «сухі» мокнутимуть

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що вересень у всіх регіонах буде не таким, як завжди: наприклад, у традиційно «мокрих» західних і північних областях дощів випаде мало, а у посушливих південних і східних — багато. Найрізноманітнішою очікується погода в центрі України.

Захід

Закарпатська область, яка знаходиться на захід від Карпатських гір, виявиться найтеплішою в регіоні. Денна температура +27-29 градусів триматиметься майже півмісяця і лише з 13-15 числа почне поступово знижуватися. Однак і на кінець вересня вона буде не нижчою за +14-15 градусів, нічна — 4-6 градусів тепла. Дощів випаде мало, в основному у другій декаді.

В областях, розташованих на схід від Карпат — це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — буде набагато прохолодніше. Вересень розпочнеться погожими днями з температурою +27-29 градусів, однак уже 5-7 числа вона знизиться на 4-5 градусів. На Івано-Франківщині, Буковині і Хмельниччині задощить, можливі грози, тумани. У другій декаді опади припиняться, триматиметься мінлива хмарність, а температура повільно спадатиме. Під кінець місяця настане справжня осінь: вдень не вище +10-12 градусів, уночі може бути близько нуля, місцями з заморозками.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — вересень не буде спекотним, навіть на його початку денна температура не сягне й +28 градусів. З 8-10 числа стане помітно прохолодніше, вдень +22-23 градуси, вночі +12-14, а до кінця місяця стовпчик термометра поступово опуститься до +14-16 і +6-8 градусів відповідно.

З опадами буде по-різному. На Волині та Рівненщині днів з незначними дощиками прогнозується два-три на весь місяць, трохи більше вологи отримає земля у Житомирській області. А от жителям Київської і Чернігівської областей парасольки знадобляться частенько, особливо у середині та в кінці вересня, тут також можливі не лише дощі, а й грози. Сумщину ж просто заливатиме: зливовими і грозовими очікуються періоди з 8-9 по 14-15 вересня і з 19-20 по 23-24 вересня.

Центр

У центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська — погода прогнозується майже однаковою за температурним фоном і різною за кількістю опадів. Вересень розпочнеться серпневим теплом: вдень до +30, вночі +16-18 градусів. За кілька днів температура знизиться на 4-5 градусів і два тижні в регіоні вдень буде +22-24, вночі +12-15 градусів. Швидке похолодання прийде в центр країни з 23-25 вересня: температура впаде до +10-12 вдень і до +4-6 градусів уночі.

З опадами буде строкато. Вінниччина: зливові дощі з грозами 7-9 вересня, помірні опади 13-14-го та з 19-го по 26 число; Черкащина і Полтавщина: помірні дощі з 1 по 5 вересня, зливи з грозами з 10 по 15-е, накрапатиме 19-22 числа; Кіровоградщина: дощ і гроза 4-5 вересня, помірні дощі 13-15 і 19-21 вересня. Дніпропетровську область з 1 вересня накриє сильний циклон з півночі. Негода триватиме цілий тиждень, буде тепло і литиме, як у тропіках, гримітимуть грози. Ще одна хвиля помірних дощів тут прогнозуються з 11 по 15 вересня, а 19-20 з неба трохи капатиме і в область прийде осінь.

Схід

У східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — вересень розпочнеться по-різному. Циклон з півночі, що принесе зливи на Дніпропетровщину, спершу, очевидно, пройде через Харківщину і Донбас, але 1 вересня омине Луганщину. Тому для луганців дощі почнуться на добу пізніше, а у День знань тут стоятиме літня спека з температурою вдень +35 градусів. Негода у регіоні триватиме до 5-6 вересня, буде до +30, литиме, як з відра, не обійдеться без блискавок і грому. З 9-12 по 14-15 числа схід країни накриє ще одна хвиля дощів, але вони будуть помірними і не грозовими. Опади знизять температуру до 22-24 градусів, надалі поступово ставатиме прохолодніше, однак холодно не буде: денна температура +18-20 і нічна +11-14 градусів протримається на сході майже до жовтня.

Південь

Жителям півдня України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — доведеться 1 вересня шукати парасольки або дощовики, найбільше вони стануть у пригоді на Одещині. Надалі можливе «вікно» з ясним небом, але 3-5 вересня дощі повернуться ще на 4-5 діб. Основний удар стихії триматиме Запорізька область, саме там завершить своє існування циклон, що транзитом пройде через східний регіон і Дніпропетровщину. Ще дві короткі хвилі дощів прогнозуються 12-14 і 19-20 вересня. Найменше дощів випаде в Криму.

Температура у регіоні буде комфортною весь місяць, поступово знижуючись з +24-25 до +19-20 градусів удень і з +16-18 до +13-15 градусів уночі.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів суттєво відрізняються. Фахівці Укргідрометцентру вважають, що перший місяць осені буде «стандартним»: не спекотним і не холодним, з опадами у межах нормі. Інтернет-синоптики бачать вересень місяцем контрастів — із швидким і значним зниженням температури у третій декаді і незвичним розподілом опадів по регіонах.