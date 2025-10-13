ТСН у соціальних мережах

242
1 хв

Якою буде погода в Україні та чи очікується ще потепління: синоптики здивували прогнозом

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні очікується потепління / © unsplash.com

В Україні цей тиждень пройде з дощами та прохолодою, втім, наразі без морозів і подекуди навіть із сонцем. Цього тижня в Україні погода примхлива.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Десь, як на півночі та в центрі країни, різко похолодало до 3 градусів, похмуро і майже без прояснень, а десь, як на півдні — до +16 і сонячно. Втім, усі області все ж об’єднує невеликий дощ, який із заходу країни впродовж тижня кочуватиме на схід.

А ще прохолода, яка поступово накриватиме Україну. Ближче до кінця тижня середня денна температура має опуститися на 2–4 градуси. До того ж у повітрі підвищується вологість, а осінні вітри стають пронизливішими, а отже, підсилюють відчуття холоду. Тому одягаємося тепліше і чекаємо на бабине літо, яке, ймовірно, ще повернеться до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 13 жовтня. ЩЕ ОДНА ЖЕРТВА УДАРУ ПО ЛАПАЇВЦІ! Моторошний шторм в Іспанії!

