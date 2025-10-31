ТСН у соціальних мережах

Якою буде погода в Україні на вихідні, 1-2 листопада: синоптики здивували прогнозом

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні.

Якою буде погода в Україні на вихідні, 1-2 листопада: синоптики здивували прогнозом

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / © unsplash.com

Вітряно, але без дощу — такою буде погода на вихідні у західних, північних та у Вінницькій областях, а також у Києві й області. Пориви вітру — до 20 метрів за секунду, це перший, жовтий рівень небезпеки.

Опадів синоптики не передбачають. Невеликий дощ пройде лише вночі 1 листопада — на сході та північному сході країни. Температура вночі — 0-7° тепла, а вдень — плюс 9-15°.

В неділю в українському Криму і на Закарпатті та Прикарпатті буде значно тепліше — до 18- 20 градусів вище нуля.

Про це каже синоптикиня Наталя Птуха.

«Упродовж вихідних погода в Україні, це початок листопада, буде досить сприятливою, як для цієї пори року. В тому плані, що у нас будуть змінюватися повітряні потоки і з’являтися південна складова. Відповідно буде надходити більш тепле повітря, відносно тепле, як для листопада місяця звісно», — каже Наталія Птуха.

