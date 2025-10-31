- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
Якою буде погода в Україні на вихідні, 1-2 листопада: синоптики здивували прогнозом
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні.
Вітряно, але без дощу — такою буде погода на вихідні у західних, північних та у Вінницькій областях, а також у Києві й області. Пориви вітру — до 20 метрів за секунду, це перший, жовтий рівень небезпеки.
Опадів синоптики не передбачають. Невеликий дощ пройде лише вночі 1 листопада — на сході та північному сході країни. Температура вночі — 0-7° тепла, а вдень — плюс 9-15°.
В неділю в українському Криму і на Закарпатті та Прикарпатті буде значно тепліше — до 18- 20 градусів вище нуля.
Про це каже синоптикиня Наталя Птуха.
«Упродовж вихідних погода в Україні, це початок листопада, буде досить сприятливою, як для цієї пори року. В тому плані, що у нас будуть змінюватися повітряні потоки і з’являтися південна складова. Відповідно буде надходити більш тепле повітря, відносно тепле, як для листопада місяця звісно», — каже Наталія Птуха.