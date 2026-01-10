- Дата публікації
Якою буде Україна після війни: військовий відверто відповів
Військовий розповів, якою він хоче бачити Україну після війни.
Боєць Третьої штурмової бригади Руслан Книш розповів, якою він бачить Україну після війни. Він сподівається, що наша держава стане світовим лідером.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Руслан Книш наголосив, що він сподівається, що Україна стане світовим лідером.
«Я сподіваюся, перш за все, що народ України в боротьбі перетворить себе на вищу форму свого існування, цю націю, і завдяки цьому ми створимо велику соборну країну, яка буде в лідерах у світі», — сказав він.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НА*ЕР ТОБІ ТОЙ ДЕПРЕСНЯК! ДРАЙВУЙ! КОХАЙ! 20-річний ВЕТЕРАН РУСЛАН КНИШ «Плємяш»! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю
Нагадаємо, у «ПриватБанку» стався скандал: 20-річному бійцеві 3-ї ОШБр Руслану Книшу не видали картку через неможливість зробити фото.