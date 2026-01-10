Якою буде Україна після війни: військовий відверто відповів

Руслан Книш / © ТСН

Реклама

Боєць Третьої штурмової бригади Руслан Книш розповів, якою він бачить Україну після війни. Він сподівається, що наша держава стане світовим лідером.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Руслан Книш наголосив, що він сподівається, що Україна стане світовим лідером.

Реклама

«Я сподіваюся, перш за все, що народ України в боротьбі перетворить себе на вищу форму свого існування, цю націю, і завдяки цьому ми створимо велику соборну країну, яка буде в лідерах у світі», — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НА*ЕР ТОБІ ТОЙ ДЕПРЕСНЯК! ДРАЙВУЙ! КОХАЙ! 20-річний ВЕТЕРАН РУСЛАН КНИШ «Плємяш»! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю

Нагадаємо, у «ПриватБанку» стався скандал: 20-річному бійцеві 3-ї ОШБр Руслану Книшу не видали картку через неможливість зробити фото.