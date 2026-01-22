Якою буде війна в Україні до кінця зими 2026: експерт попередив про нові масовані атаки

Найближчим часом не виключається нова масована атака Росії по Україні / © ТСН

Попри сьогоднішні обнадійливі заяви американського президента Дональда Трампа щодо можливого закінчення війни в Україні, за місяць до четвертої річниці повномасштабного вторгнення, існує велика вірогідність того, що обстріли України Росією в другій половині зими продовжаться та будуть не менш інтенсивними, а сама війна може тривати як мінімум до кінця поточного року. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

«По-перше: нам не варто розраховувати на стагнацію на фронті. Це для всіх очевидно», — каже він.

Та продовжує: «На всіх російських майданчиках заявляється, що очільник Кремля Володимир Путін, РФ не зупиняться, «поки не будуть викоренені першопричини війни». Ми розуміємо, що крім безпосередньо претензій до України, Росія має претензії до розширення НАТО. Росія прагне стати таим собі другим полюсом. На одній чаші терезів — Вашингтон, на іншій — Москва. Чи реально релізувати цей кейс за нинішнього воєнно-політичного та соціально-економічного статусу РФ? Відповідь — ні. Єдиний дієвий аргумент, який є росіян — це ядерна зброя».

За його словами, ні економіка, ні навіть стан сучасної російської армії не дозволяє Путіну навіть претендувати на роль у першій сімці країн, які визначать долю планети.

«Путін намагається довести серйозність своїх амбіцій через війну в Україні. Ресурс для ведення бойових дій у ворога є. Певною мірою руйнується класична військова наука — зазвичай вважалося, що стратегічного рівня наступальні операції тривають максимум до 6 місяців. Де-факто російська армія у стані наступу з середини жовтня 2023 року. Всупереч всім постулатам сучасної військової науки. Росія має ресурс та можливості атакувати наші рубежі та позиції. Зведення Генштабу ЗСУ достатньо красномовні — щодоби понад 100-200 бойових зіткнень. Ворог намагається сунути всюди, де це можливо. Як бачимо, на інтенсивність бойових дій не впливають і погодні умови», — каже Селезньов.

Він висловлює впевненість у тому, що друга половина зими буде вирізнятися активними наступальними діями у вигляді малих та надмалих штурмових груп противника.

Селезньов також впевнений, що одна з пріоритетних цілей Росії — руйнування української енергосистеми.

Нова масована атака: що прогнозує аналітик

«Росія і далі налаштована руйнувати наші генеруючі та розподільчі системи. Доказ цьому — сьогодні декілька розвідувальних дронів літали над територією Київської області та Києва. Вони досліджують об`єкти нашої енергетики, систем ППО та протиракетної оборони. Тому найближчим часом варто очікувати на чергову масштабну ракетно-дронову атаку. Росіяни будуть намагатися знищити те, що не знищили минулого разу або те, що ми певною мірою відновили. Росія тисне там, де ми найбільш вразливі. Не виключено, що Росія запланувала нові масштабні атаки по Києву», — каже експерт, посилаючись на свої поінформовані джерела.

Водночас колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог висловив власну думку про те, що якщо Україна переживе цю зиму, то перевага буде на її боці. Він також додав, що Путін усвідомлює масштаб зазнаних втрат та шукає варіанти «гідного виходу» для себе.

«Американський генерал абсолютно прагматичний. Він розуміє, що з настанням весни буде легше виживати. Але водночас з тим у Путіна точно є достатня кількість ресурсів, щоб протягом всього 2026 року вести активні наступальні дії», — резюмує Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Келлог у Давосі сподівається, що війну РФ проти України зупинять до літа. Також генерал припустив, що російський лідер намагається знайти вихід із ситуації, адже розуміє, що не зможе здобути перемогу.

