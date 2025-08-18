Якою буде війна в Україні після зустрічей з Трампом: експерт ошелешив прогнозом

Військовий аналітик Олександр Коваленко назвав вірогідні сценарії війни після зустрічей президентів / © ТСН

Після запланованої нової зустрічі українського президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та напередодні 24 серпня, Дня Незалежності, Росія, ймовірно, знову масовано атакуватиме Україну, тому як накопичила близько 3500 дронів та багато ракет.

Таку власну думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Я вважаю, що до 24 серпня або на 24 серпня росіяни влаштують акт терору. Це може бути ракетний обстріл, це може бути атака дронів-камікадзе. Зараз російська армія накопичує дрони Shahed-136, їх дуже багато. І довго чекати моменту використання не будуть, тому що на складські приміщення, де вони зберігаються, може прилетіти щось цікаве», — вважає Коваленко.

Та продовжує: «Я не вірю, що Путін взагалі буде про щось домовлятися. Він просто затягує час, намагається максимально імітувати всі переговорні процеси саме з метою затягування часу. Тому будь-який перемовний процес, як ми бачимо, супроводжується ескалацією бойових дій».

За словами експерта, навіть «заглиблення» в районі Добропілля — це було спробою додати балів Путіну у розмові з Трампом, мовляв, Росія прорвала оборону, мовляв, завалила фронт, мовляв, українці не контролюють фронт.

«Але цього їм не вдалося зробити, дуже швидко Сили оборони України заблокували намагання росіян. Для росіян це стало суїцидальною місією. Але це не означає, що під час інших перемовин вони не спробують повторити або терором, або у зоні бойових дій», — припускає Коваленко.

За його словами, ціллю атаки Путіна напередодні 24 серпня може стати будь-яке місто.

«І столиця під загрозою, і Одеса, і Харків, і Суми. Невелика відстань до прикордонних міст робить їх цілями №1. Немає ніяких гарантій безпеки», — каже він.

Резюмуючи, Коваленко каже, що зараз, на його думку, немає ніяких дипломатичних шансів для вирішення ситуації:

«Це імітація (з боку Росії — Ред). Не може бути шансів у імітації. Путін імітує, Трамп дійсно хоче якомога скоріше вирішити це питання, отримати Нобелівську премію миру».

Ресурсів для війни дуже багато, але є нюанси

На початку 2025 року низка інших аналітиків прогнозували, мовляв, у Росії є важкої броньованої техніки у достатній кількості максимум до середини літа-2025.

«Люди в російській армії поки що не закінчаться. До кінця цього року у них будуть проблеми з артилерією. Проблеми з танками, бойовими броньованими машинами були вже наприкінці 2024 року. А до кінця цього року прогнозується кінець для їхньої артилерії», — каже Коваленко.

На думку експерта, наступного року Росія буде воювати переважно піхотою та дронами.

«2025 рік не став роком виснаження людського ресурсу. Наступний просто повинен стати роком цього виснаження — ми повинні адаптуватися до цього і почати збільшувати втрати їхнього саме людського ресурсу», — зазначає Коваленко.

