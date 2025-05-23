Якою в Україні буде погода на вихідних, 24-25 травня: синоптики здивували прогнозом

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / © ТСН

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В Україні на вихідний буде тепло, але подекуди — дощі та грози.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У західних областях, а також на Вінниччині і Житомирщині — дощі, грози, місцями град. Можливий також шквальний вітер — до 20 метрів за секунду. Тож людей просять бути обачними, не ходити під деревами і рекламними конструкціями. Температура удень — майже по всій країні комфортні 20-28 градусів.

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«Але температурні показники істотних змін не зазнають хіба що буде дещо нижче значення денної температури за рахунок хмарності і опадів в тих районах де буде проходити саме ось ця грозова діяльність з дощами. На вихідні у нас такі активні атмосферні процеси з атмосферними фронтами, дощами, а вже на початку наступного тижня трошки буде вже стабілізуватися синоптична ситуація, але все одно очікуємо, що на наступному тижні час від часу можуть бути дощі, але температурний фон залишається комфортний», — кажуть в гідрометцентрі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 23 травня. ТРАМП ЗАГОВОРИВ про ОБМІН! Погода на ВИХІДНІ здивує!