"Якщо людину прийняли як собаку, вона піде в СЗЧ": відверта заява командувача ДШВ Апостола

Олег Апостол / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Ставлення до мобілізованих із перших днів перебування у підрозділі безпосередньо визначає їхню мотивацію, довіру до командирів та бажання залишатися у війську. Байдужість і відсутність елементарних побутових умов стають однією з головних причин самовільного залишення частин (СЗЧ).

Про це під час зустрічі із журналістами заявив командувач ДШВ Олег Апостол, коментуючи проблему дисципліни та адаптації новобранців.

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«Якщо людину прийняли як собаку, вона піде в СЗЧ», — наголосив Олег Апостол.

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Позицію командувача підтримав і деталізував командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Єгор Ноздряков. За його словами, ефективна робота з новобранцями має починатися не лише з полігону, а насамперед із закриття базових потреб бійця.

Комбриг підкреслив, що кожен новоприбулий військовий повинен одразу отримати належні умови проживання, якісне екіпірування, харчування та реальну увагу з боку керівництва.

«Це людське ставлення до новобранців. Оце найголовніше», — зазначив Єгор Ноздряков.

Військовий пояснив, що якісне забезпечення у поєднанні з фаховою підготовкою формують у мобілізованого впевненість у своїх командирах. Натомість якщо людину після прибуття у частину залишають без підтримки та нормальних умов, вона швидко втрачає довіру до командування, що зрештою призводить до СЗЧ.

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У ДШВ резюмували, що саме особистий контакт командирів із бійцями, повага та повноцінне навчання є фундаментом для створення згуртованого і боєздатного підрозділу.

Нагадаємо, Міноборони змінило правила для військових після СЗЧ. Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або дезертирували, але згодом добровільно повернулися до служби, дозволено залучати до бойових завдань лише після офіційного зарахування до списків особового складу та постановки на всі види забезпечення.

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