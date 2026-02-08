Якщо пенсія "копійки": яка допомога передбачена для самотніх пенсіонерів в Україні

Пенсія в Україні

Найскладніша ситуація з пенсією в тих, хто має мінімальний стаж або мав дуже низьку зарплату в минулому. Для таких категорій передбачені надбавки.

Так, у 2026 році передбачена додаткова соціальна допомога для одиноких пенсіонерів, яка перевищує 1 000 гривень на місяць, розповідає ТСН.ua.

Втім, така надбавка доступна не всім — держава встановила чіткі критерії для її призначення.

Хто вважається одиноким пенсіонером

Одиноким вважають пенсіонера, який не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом його утримувати. Йдеться не лише про спільне проживання — статус одинокого зберігається незалежно від місця проживання родичів.

До працездатних родичів належать:

повнолітні діти

онуки

правнуки, якщо вони є працездатними

Якщо таких осіб немає або вони юридично не зобов’язані утримувати пенсіонера, людина може претендувати на статус одинокої.

Яку допомогу на догляд може отримати одинокий пенсіонер

Законодавство передбачає державну соціальну допомогу на догляд для пенсіонерів, які одночасно відповідають таким умовам:

є одинокими

досягли 80-річного віку

потребують постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії

отримують пенсію

Розмір цієї допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Скільки платитимуть у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень — це на 234 гривні більше, ніж раніше. Відповідно, соціальна допомога на догляд за одинокими пенсіонерами з 1 січня 2026 року становить 1 038 гривень на місяць.

Які ще доплати можуть отримувати самотні пенсіонери

Окрім допомоги на догляд, самотні пенсіонери, як і всі інші, мають право на вікові компенсаційні доплати, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Розміри таких надбавок:

від 70 до 75 років — 300 грн

від 75 до 80 років — 456 грн

від 80 років — до 570 грн

Доплату починають нараховувати з дня народження пенсіонера, тому в перший місяць сума може бути меншою — пропорційно кількості днів.