Якщо завтра масований удар: чи впорається ППО і що не так із захистом Києва

Під час обстрілів Росія все частіше завдає руйнівних ударів Україні / © ТСН

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Після низки гучних заяв про начебто жахливий стан системи ППО безпосередньо в столиці та Київському регіоні, свою оцінку ситуації дав колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Свою позицію він висловив в коментарі для ТСН.ua.

Нагадаємо, цьому передувало те, що днями народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму дописі в соцмережі достатньо різко розкритикувала систему повітряного захисту столиці.

Серед іншого вона написала наступне: «У Києві досі відсутні системи активного спостереження та реагування: автоматизовані турелі, спостережні вежі, додаткові мобільні групи з дронами-перехоплювачами, мережа сенсорів для посекторного виявлення повітряних цілей різного типу. Це дозволяє ворожим дронам проникати в повітряний простір Києва без належної протидії. У столиці немає навіть базової автоматизації повітряного спостереження».

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Обстріли Києва та регіонів змінюються

Своєю чергою, Владислав Селезньов зауважує, що російські атаки безпосередньо по Києву постійно удосконалюються.

«Війна змінюється, Росія постійно удосконалює свої безпілотні системи, запускає їх зараз на тих висотах, де ми не можемо працювати по БПЛА нашими мобільними вогневими групами. Йдеться про висоти 2,5 — 3 км», — каже військовий аналітик.

Та продовжує: «Крім того, Росія активно застосовує практику масованих дронових атак по окремих регіонах. Якщо раніше окупанти «розпорошували» сотню дронів фактично по всій країні, то зараз б’ють концентровано по одному-двох регіонах для того, щоб гарантовано прилетіли туди, куди РФ їх спрямовує. Крім того, є комбіновані атаки — ракетно-дронові. Окремі експерти кажуть, що РФ зможе виготовляти не 150-170 дронів на добу, а 200, але ми працюємо над тим, щоб цього не було, щоб оборонно-промисловий комплекс Росії зменшив свої можливості».

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За словами Селезньова, проблеми в обороні є, подекуди — чималі.

«Всі ми пам’ятаємо повідомлення про те, що напередодні однієї з останніх атак протягом двох годин над Києвом літав ворожий розвідувальний дрон і його не збили. Крім того, ненормальною історією є те, що скоро вже рік, як не призначений командувач Повітряних сил. Зараз є виконуючий обов’язки. Виникає питання про те, як організовувати належне управління», — каже він.

Крім того, він звертає увагу на те, що зараз багато йдеться про автоматизовані системи, які можуть збивати російські БПЛА.

«Росія постійно змінює шляхи та маршрути польотів дронів. Якщо ми будемо ставити автоматизовані системи у визначених місцях, то російська розвідка, звісно, буде їх виявляти і прокладати такі шляхи, щоб дрони гарантовано не потрапляли в зону ураження. До того ж ми не маємо достатньої кількості автоматизованих систем», — каже аналітик.

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Чим збивати дрони під час обстрілів

На це питання Селезньов відповідає так: «Є декілька позицій, завдяки яким можна покращити ситуацію. Перше — дрони-перехоплювачі. Про них зараз багато йдеться. Але чи масштабовано їхнє виробництво в тих обсягах, щоб надійно закривати небо — очевидно, що ні. Але такі дрони можуть знищувати російські «Шахеди» на більших висотах».

За його словами, допоміжними можуть бути переносні зенітно-ракетні комплекси на кшалт американських «Стінгеров» або українського комплекса «Ігла».

«За сприятливих умов вони можуть збивати цілі на висоті до 6 км. Допоміжними можуть бути ЗРК малої дальності дії — їх близько 100. Допоміжною може стати спеціально обладнана легкомоторна або спортивна авіація. Щоб цю авіацію не знищив «дружній вогонь» — для цього потрібна стала система управління. Боротися з «Шахедами» за допомогою F-16 — справа занадто дорога», — каже колишній речник Генштабу.

ППОшник розповів деталі

Водночас один з військовослужбовців, який захищає повітряний простір на заході України, нам розповів, що, на його думку, мають місце проблеми як в управлінських рішеннях, так і в питаннях оснащення зброєю.

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«На мою суб’єктивну думку, з наших лав поступово забирають в інші підрозділи тих, кого не можна забирати. Крім того, коли я заступав на службу, то на озброєнні була і така РЛС, яка була виготовлена у 1970-х роках минулого століття. Як гадаєте, наскільки вона ефективна у питаннях виявлення сучасних російських повітряних цілей?», — каже військовий.

Росія масштабно виснажує українську ППО

В той же час на критику з боку Мар’яни Безуглої офіційно відреагувало і Повітряне командування «Центр», яке разом з іншими підрозділами захищає небо над столицею.

«Система ППО столиці діє, і це щодня підтверджується реальними результатами: десятки знищених ворожих дронів та ракет, збережені життя, врятовані обʼєкти інфраструктури. Реальність дуже очевидна, у зворотньому випадку, наслідки масованих атак, де кількість дронів за одну добу близька до 500, були б фатальними», — повідомило командування на свої сторінці в соцмережі.

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Та додало: «Ворог виснажує нашу ППО, вдається до різних провокацій, але ми адаптуємось, вдосконалюємось та постійно підвищуємо свою ефективність. У відбитті кожної з атак задіяні всі підпорядковані підрозділи, в т.ч. мобільні вогневі групи та підрозділи БпЛА-перехоплювачів. До оборони міста вже долучено підрозділи добровольчих формувань територіальних громад, які разом з підрозділами Повітряного командуванням «Центр» прикривають Київ як з землі, так і у повітряному просторі».

Окремо військові зауважують: «Важливо підкреслити, що програма «дрон на дрон» працює — і є вагомі результати — ворожі «Шахеди» знищуються в небі, завдяки нашим перехоплювачам. Також впроваджуються інші нові технології, які допомагають підрозділам оборони швидко адаптуватися до сучасних загроз».

За даними командування, є ще багато над чим працювати: «Повітряні Сили не приховують викликів. Але бойова ефективність підрозділів — факт, який щоденно бачимо ми всі за результатами роботи, а більше це бачить світ».

Раніше повідомлялось про те, що Україна наростила виробництво дронів на 900%.

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