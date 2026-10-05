Якщо завтра знайдуть пістолет, з якого вбили Фаріон: що може змінитися у гучній справі

В’ячеслав Зінченко / © ТСН

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У справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон для частини суспільства залишилися питання, на які ні слідство, ні навіть суд, на думку частини українців, не дали відповідей.

Одне з таких питань — доля пістолета, з якого було вбито Фаріон. Не виключено, що вбивця позбувся його, втопивши або викинувши у смітник. Попри те, що вище керівництво поліції розповідало про низку доказів винуватості В’ячеслава Зінченко, попри те, що суд першої інстанції визнав його винним, у публічній площині окремі адвокати висловили думку, що саме зброя могла б дати відповіді на ключові питання. Але станом на сьогодні її не знайдено.

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Водночас як розповіли ТСН.ua поінформовані джерела у правоохоронних органах, якщо цей пістолет буде знайдено випадково, або на якомусь смітнику, або під час чищення, наприклад, якоїсь львівської водойми, то буде задіяний певний алгоритм. І допоможе у цьому гільза, яку вбивця не забрав з місця злочину.

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«Наразі гільза з місця вбивства Ірини Фаріон внесена в кулегільзотеку НДЕКЦ. Тобто в разі виявлення тієї зброї (з якої вбили Ірину Фаріон) у якоїсь особи насамперед реєструватиметься кримінальне провадження за статтею „Незаконне поводження зі зброєю“. У межах того провадження проводитиметься експертиза. Але на судову справу щодо вбивства Фаріон це вже жодним чином не повпливає. Ця справа буде завершена тоді, коли вирок набере чинності (після апеляційної інстанції або після того, як закінчиться термін, відведений на апеляцію). Досудове розслідування в ній уже завершено, тому фактично долучити до матеріалів щось уже неможливо. Фактично нічого не долучатиметься. Тобто якщо зброя буде вилучена у якоїсь особи, то реєструватиметься кримінальне провадження щодо тієї особи, я якої вона вилучена. В будь-якому разі, як і по всій знайденій зброї, буде проводитися експертиза відповідно до кулегільзотеки. Але на справу Зінченка це жодним чином не вплине», — розповіло в коментарі для ТСН.ua джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 20-річний обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі.

Перед оголошенням вироку біля будівлі суду зібралися декілька десятків людей, було перекрито вулицю, посилено заходи безпеки. Прихильники Ірини Фаріон прийшли з картонками, на яких було написано: «Довічне».

Мовознавиця і громадська діячка Ірина Фаріон була поранена 19 липня 2024 року пострілом у голову на вулиці Масарика у Львові. Того ж дня пізно ввечері вона померла внаслідок поранення.

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