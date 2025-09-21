ТСН у соціальних мережах

Яку квартиру можна придбати у Львові за 18 тисяч доларів (фото)

За скільки зараз можна купити найдешевше житло у місті.

Квартира у Львові

Найдешевша квартира, яку можна придбати у Львові коштує 18 тисяч доларів. Це кімната у гуртожитку з туалетом і душем на поверсі.

Оголошення про продаж житла розміщене на популярному сайту з пошуку нерухомості.

Площа квартири маленька — 17,5 квадратних метрів. Вона розташована на сьомому з дев’яти поверхів.

«Середній житловий стан, центральне опалення, лічильники на воду, ліфт, хороша розвинута інфраструктура», — йдеться в оголошенні.

Для порівняння, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Львові станом на вересень 2025 року становить 63 тисячі доларів.

Раніше ТСН.ua розповідав, скільки коштують найдешевші квартири в Ужгороді та який вигляд вони мають. За 24 тисяч доларів можна придбати квартиру з ремонтом у житловому комплексі.

