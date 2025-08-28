- Дата публікації
Яку пенсію отримує Іво Бобул: співак здивував цифрою та заявив, що йому соромно
Народний артист України розповів про свою пенсію.
Відомий український співак Іво Бобул розповів, що він отримує 10 тисяч гривень пенсії. Він визнав, що йому бракує цих коштів на гідне життя.
Про це він розповів у коментарі проєкту “Хапуга.ua”.
Іво Бобул зазначив, що спочатку його пенсія становила 5 тисяч гривень.
«П’ять тисяч гривень, пам’ятаю. Смішно стало. Не єдине, що там нагороди і все. Ну, так, порахували п’ять тисяч. Потім вже з кожним роком там якось вони перераховували.І зараз десять», — розповів народний артист України Іво Бобул.
Сьогодні його пенсія — 10 тисяч гривень. Але, як сам визнає, навіть цю суму озвучувати соромно.
«Має бути, щоб не було соромно людям казати. Коли питають, яка у тебе пенсія, я іноді не кажу. А мені просто соромно сказати», — каже він.
