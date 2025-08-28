Яку пенсію отримує Іво Бобул: співак здивував цифрою та заявив, що йому соромно

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

Реклама

Відомий український співак Іво Бобул розповів, що він отримує 10 тисяч гривень пенсії. Він визнав, що йому бракує цих коштів на гідне життя.

Про це він розповів у коментарі проєкту “Хапуга.ua”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГІГАНТСЬКІ ПЕНСІЇ ШОКУЮТЬ! ХТО ОТРИМУЄ ПО 300–400 ТИСЯЧ, А ХТО — ПО ТРИ ТИСЯЧІ? ХАПУГА.UA

Реклама

Іво Бобул зазначив, що спочатку його пенсія становила 5 тисяч гривень.

«П’ять тисяч гривень, пам’ятаю. Смішно стало. Не єдине, що там нагороди і все. Ну, так, порахували п’ять тисяч. Потім вже з кожним роком там якось вони перераховували.І зараз десять», — розповів народний артист України Іво Бобул.

Сьогодні його пенсія — 10 тисяч гривень. Але, як сам визнає, навіть цю суму озвучувати соромно.

«Має бути, щоб не було соромно людям казати. Коли питають, яка у тебе пенсія, я іноді не кажу. А мені просто соромно сказати», — каже він.

Реклама

Більше читайте у матеріалі: Хто в Україні отримує 200, 300 і 400 тисяч гривень пенсій: названо імена щасливчиків