Яким буде кінець війни в Україні: військова відповіла
Військова розповіла про своє бачення закінчення війни в Україні.
Командирка взводу БПЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко вважає, що в кінець війни в Україні не означатиме мир.
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Військова вважає, що кінець війни — це буде просто переведення подиху перед наступною фазою війни.
«Для нас кінець війни — це не буде мир. Для нас кінець війни — це переведення подиху. Перед наступною фазою війни, так», — сказала Юлія Микитенко.
Раніше колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол закликала українців не готуватися до швидкого закінчення війни та налаштовуватися на довгу дистанцію.
