Яким буде кінець війни в Україні: військова відповіла

Військова розповіла про своє бачення закінчення війни в Україні.

Віра Хмельницька
Юлія Микитенко

Юлія Микитенко

Командирка взводу БПЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко вважає, що в кінець війни в Україні не означатиме мир.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військова вважає, що кінець війни — це буде просто переведення подиху перед наступною фазою війни.

«Для нас кінець війни — це не буде мир. Для нас кінець війни — це переведення подиху. Перед наступною фазою війни, так», — сказала Юлія Микитенко.

Раніше колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол закликала українців не готуватися до швидкого закінчення війни та налаштовуватися на довгу дистанцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чи ревнують дружини бійців, чому фронт комфортніший за Київ і де місце жінкам? ПРАВДА З ПЕРШИХ ВУСТ

