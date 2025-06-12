Яким буде населення України, якщо війна закінчиться 2030 року: демограф озвучив тривожний прогноз

Олександр Гладун

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Демограф Олександр Гладун озвучив тривожний прогноз щодо населення України через війну Росії.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Демографи підрахували, що за найгіршим сценарієм, якщо війна закінчиться 2030 року, то до 2040 року населення України на підконтрольних територіях становитиме 22 млн осіб.

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«Якщо війна закінчиться 2027 року, то у 2040 році чисельність населення в Україні становитиме 23,7 мільйона мешканців, а якщо війна закінчиться у 2030 році, то у 2040 році нас буде 22 мільйони. Але, нагадаю, що це лише по підконтрольній території», — сказав він.

Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні до 2030 року: демограф розповів, скільки залишиться українців