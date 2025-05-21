Яким буде населення України після закінчення війни: демограф ошелешив прогнозом

Олександр Гладун

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Демограф Олександр Гладун розповів про дослідження щодо населення України після війни. Він вважає, що за позитивним сценарієм, населення у 2041 році буде 23-24 мільйони осіб.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт зазначив, що за позитивним сценарієм демографів, війна в Україні може тривати до 5 років і тоді населення до 2041 року становитиме 23-24 мільйони.

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«У цьому варіанті прогнозу заклали дату закінчення війни у 2027 році. На початок 2025 року ми оцінили чисельність населення на підконтрольній території трохи більше 27 мільйонів. Відповідно до 2041 року, чисельність населення України буде становити 23-24 мільйони, тобто скоротиться ще на 3-4 мільйони», — сказав Олександр Гладун.

За негативним сценарієм, якщо війна закінчиться 2030 року, то населення може скоротитися до 22 мільйонів.

Більше читайте за посиланням: Демографічна криза в Україні: чи є дно та яким буде населення 2041 року.