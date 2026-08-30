Яким буде Страшний суд та за якими критеріями Бог оцінить нас: священник відповів

Георгій Коваленко / © ТСН

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Священник Георгій Коваленко розповів, як виглядатиме страшний суд.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісткам ТСН Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.

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Георгій Коваленко зазначив, що на його думку, найважливіше для християнства — це людяність.

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«Якщо згадати самого Христа, він не малював того, що у нас зазвичай намальовано на західній стіні. Христос казав, що одних поставлять праворуч, а інших ліворуч. Тим, що праворуч він скаже — ви мене нагодували, напоїли, вдягнули та прийняли. Мені здається, що це критерій. Головний критерій, за яким Бог нас оцінюватиме — це людянсть. Щоб бути людяним іноді не так багато молитов треба знати. Іноді з молитвами люди більше схожі на нелюдів», — сказав він.

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