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Яким буде Страшний суд та за якими критеріями Бог оцінить нас: священник відповів
Священник розповів про Страшний суд і яким чином це відбуватиметься.
Священник Георгій Коваленко розповів, як виглядатиме страшний суд.
Про це він сказав в інтерв’ю журналісткам ТСН Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.
Георгій Коваленко зазначив, що на його думку, найважливіше для християнства — це людяність.
«Якщо згадати самого Христа, він не малював того, що у нас зазвичай намальовано на західній стіні. Христос казав, що одних поставлять праворуч, а інших ліворуч. Тим, що праворуч він скаже — ви мене нагодували, напоїли, вдягнули та прийняли. Мені здається, що це критерій. Головний критерій, за яким Бог нас оцінюватиме — це людянсть. Щоб бути людяним іноді не так багато молитов треба знати. Іноді з молитвами люди більше схожі на нелюдів», — сказав він.
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