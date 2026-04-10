Який підступний «сюрприз» готує Путін після великоднього перемир’я: експерт попередив про загрозу

Вже після великоднього перемир’я-2026, яке першим запропонував запровадити президент України Володимир Зеленський, Росія, ймовірно, здійснить черговий масований обстріл — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Як відомо, наприклад, у 2025 році Росія, після того, як запропонувала тимчасовий мир на період Великодня, сама ж його і порушила. За минулорічними даними Зеленського, окупанти на це свято майже 3000 разів порушили запропонований режим тиші.

Допис президента України від 21 квітня 2025 року. Скріншот зі сторінки В.Зеленського у соцмережі.

До цього, у 2023 та 2024 роках російська армія під час Великодня також не припиняла вогонь. У 2022 році пропонували запровадили Великоднє перемир’я, але цей план ООН тоді не був реалізований через те, що в Росії його назвали «нещирим».

За словами військового експерта Івана Ступака, погодившись на перемир’я, очільник Кремля Володимир Путін демонструє «жест доброї волі», мовляв, Росія може собі це дозволити.

«Можливо, як варіант, у Путіна є якісь релігійні переконання. Другий варіант: перегрупування російських військ, підтягнення ще більшої кількості військ та зброї, щоб наступного дня з потрійною силою почати наступальні дії», — прогнозує аналітик.

Та продовжує: «Але я більше схиляюсь до того, що росіянами буде застосований третій варіант. На певних напрямках, звісно, можливе зменшення наступальних дій, але при цьому на інших ділянках росіяни будуть намагатись наступати та здійснювати обстріли. Після нашої відповіді на такі дії нас будуть звинувачувати у зриві перемир’я».

На переконання Івана Ступака, росіяни використають півтори доби перемир’я і для ще більшого накопичення дронів та ракет для своєї можливої чергової атаки по Україні.

«Навіть такий проміжок часу відіграє роль у процесі накопичення», — каже експерт.

При цьому Іван Ступак каже, що без конкретної відповіді залишається питання про те, чому Путін оголосив перемир’я з 16 години 11 квітня, а не з початку доби — з 00 годин 00 хвилин.

«Можливо, йому так запропонували його військові, а він погодився», — каже Ступак.

Не виключено, що друга половина 11 квітня обралась як початок перемир’я через те, що у прикордонних регіонах Росії саме у другій половині дня, за даними синоптиків, прогнозується погіршення погодних умов — дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Зеленський відповів на великоднє перемир’я Путіна. Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошене Росією короткострокове великоднє перемир’я, заявивши про готовність України до дзеркальних кроків.