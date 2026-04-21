"Червона" кімната та вирвані унітази: який вигляд має маєток зрадника Табачника (відео)

Дмитро Табачник / © ТСН

В елітному селі Козин під Києвом стоїть покинутим маєток державного зрадника, ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Його мають продати на аукціоні, а вторговані кошти спрямувати на Сили оборони.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Який вигляд має будинок Табачника

Біля будинку поросли хащі. Довкола нього величезний парк. Територія майже 70 соток. Звісно, з виходом до води.

«До будинку ексміністра, а нині засудженого за держзраду Дмитра Табачника, ми заходимо разом із очільником Фонду державного майна Дмитром Наталухою», — йдеться у сюжеті.

Господар демонтував розетки, вимикачі, світильники і навіть деякі унітази та перила.

«Ми навіть з ліку збилися, скільки санвузлів у цьому будинку фактично на одного мешканця. Зовні не таке велике обійстя вражає розмірами всередині. Зайшли в гості і одразу — басейн. Покупалися? Входимо на терасу. Клас, весняне тепло», — каже кореспондент ТСН.

У хаті Табачника поняття прохідна кімната набуває зовсім іншого сенсу. Тут величезні просторі зали перетікають одна в одну, іноді завершуючись несподівано, як-от цей еркер із золотом і багрянцем. Це — червона кімната, призначення якої невідоме.

Будинок має понад 670 квадратних метрів нескінчених кімнат. Є двоповерхова бібліотека.

Хто жив у розкішному маєтку

Цього року Верховний суд остаточно визнав Табачника винним у тому, що він допомагав окупантам організувати незаконний референдум на Донбасі, русифікував українців та консультував колаборантів. Його вирок — 15 років за ґратами. Після Революції гідності Табачник переховується в Росії.

2015 року він ще прилітав до Києва. Розмова з пресою тоді не клеїлася.

З відкритих джерел відомо, що він узяв шлюб з народною артисткою України актрисою Тетяною Назаровою. Утім, у цих хоромах її не бачили.

У крихітній кімнаті з окремим входом через гараж жила покоївка Табачника. Її небагатий крам — єдині з речей, що лишилися в оселі. Тут же помічаємо і повідомлення щодо боргу за газ на понад 30 тисяч гривень.

Маєток Табачника продадуть, а гроші віддадуть на Сили оборони

Фонд держмайна оцінить його ринкову вартість і продасть із молотка. Очільник відомства Дмитро Наталуха порівнює фазенду Табачника із будинком іншої зрадниці — Таісії Повалій.

«Видно, що за те, щоб все ж таки переформувати українців в малоросів, Кремль платив дорожче науковцям, ніж співачкам», — йдеться у сюжеті.

Вторговані від продажу нерухомості і Повалій, і Табачника кошти обіцяють передати Силам оборони.

Аукціони з продажу цих активів мають відбутися вже цього року.

