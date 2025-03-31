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Який вигляд зараз має найбільший у світі літак “Мрія”: унікальні кадри
ТСН показала, який вигляд зараз має літак «Мрія», який на початку 2022 року знищили росіяни.
31 березня — третя річниця звільнення Київщини від російських окупантів. Перед тим вони знищили чимало української авіації на аеродромі в Гостомелі. Серед неї — і найбільший у світі транспортний український літак «Мрія».
Що зараз із судном? Наживо в ТСН показала журналістка Юлія Кирієнко.
Кореспондентка ТСН розповіла, що лише цього року залишки «Мрії» перетягнули на майданчик, щоб потім це все розібрати.
«Цього року літаку мало виповнитися 37 років. Протягом цих років він здійснив найбільші перевезення у світі. Він здійснював військові та гуманітарні перевезення. Перевозив вакцини від коронавірусу. Коли почалась повномасштабна війна, 27 лютого „Мрія“ згоріла», — каже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 31 березня. Річниця звільнення Бучі! Кадри "Мрії"! Харків у вогні!