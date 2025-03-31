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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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235
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1 хв

Який вигляд зараз має найбільший у світі літак “Мрія”: унікальні кадри

ТСН показала, який вигляд зараз має літак «Мрія», який на початку 2022 року знищили росіяни.

Автор публікації
Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Літак "Мрія"

Росіяни у лютому 2022 року знищили "Мрію" / © ТСН

31 березня — третя річниця звільнення Київщини від російських окупантів. Перед тим вони знищили чимало української авіації на аеродромі в Гостомелі. Серед неї — і найбільший у світі транспортний український літак «Мрія».

Що зараз із судном? Наживо в ТСН показала журналістка Юлія Кирієнко.

Кореспондентка ТСН розповіла, що лише цього року залишки «Мрії» перетягнули на майданчик, щоб потім це все розібрати.

Літак «Мрія» — ось, що від нього залишилось / © ТСН

Літак «Мрія» — ось, що від нього залишилось / © ТСН

«Цього року літаку мало виповнитися 37 років. Протягом цих років він здійснив найбільші перевезення у світі. Він здійснював військові та гуманітарні перевезення. Перевозив вакцини від коронавірусу. Коли почалась повномасштабна війна, 27 лютого „Мрія“ згоріла», — каже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Літак «Мрія» / © ТСН

Літак «Мрія» / © ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 31 березня. Річниця звільнення Бучі! Кадри "Мрії"! Харків у вогні!

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