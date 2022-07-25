ID-карти в Європі і скасування меддовідки для водійських прав: які ноу-хау в сфері державних послуг України

У сервісних центрах міністерства внутрішніх справ кажуть, що на даний момент немає таких документів, які б не видавалися.

Отримати ID-карту можна буде в Європі. А для заміни водійського посвідчення не потрібна медична довідка.

Що робити, якщо в дитини немає закордонного паспорта, і чи можна подовжити строк його дії? Про всі ноу-хау в сфері державних послуг в умовах воєнного стану, йдеться в ТСН.

У Києві, на державному підприємстві "Документ", працівники кажуть, що черги за отриманням паспортів майже як довоєнні.

Анна, разом з мамою Мариною, прийшла отримати свою першу ID-картку. Кілька хвилин, кілька підписів – і новенький документ у руках власниці.

А от за закордонними паспортами – ажіотаж. Міграційна служба від початку повномасштабної агресії Росії в Україні їх оформила рекордну кількість – майже мільйон. В тих, у кого терміни дії документу добігають кінця, тепер за бажанням можуть їх подовжити ще на п'ять років. А тим батькам, хто вимушено покидає країну із дітьми, для перетину кордону можна просто вклеїти у паспорт фото та дані дитини.

Нововведення у сфері державних послуг: як отримати ID-карту в Європі

"Це значно економить час людям: якщо у дитини немає закордонного паспорту, а у батьків є, він просто приходить, вклеює фотографію дитини у паспорт (ну звичайно ж не самостійно, а у підрозділах міграційної служби), отримує документ і виїжджає спокійно з дитиною", – говорить начальник управління комунікацій Державної міграційної служби України Гага Кікнадзе.

У сервісних центрах міністерства внутрішніх справ кажуть, що на даний момент немає таких документів, які б не видавалися. Найбільш популярна послуга на часі – державна реєстрація авто. На другому місці – отримання або заміна посвідчення водія. І тут в умовах воєнного стану процедуру значно спростили.

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"Зараз не треба людині отримувати медичну довідку. Якщо не дай боже людина втратила своє посвідчення водія, не потрібно зараз до лікаря, адже десь можуть не працювати лікарні. Ми все це розуміємо і законодавчо ми це відмінили", – зазначає начальник головного сервісного центру міністерства внутрішніх справ України Євген Моісеєнко.

Також відтепер немає прив'язки між складанням іспитів з правил дорожнього руху та отриманням прав – це можна зробити у різних сервісних центрах. Як от у випадку Дарини, яка проходила навчання у Київській області, а складала іспит у Києві.

Посвідчення друкують також у сервісному центрі – за лічені хвилини.

У МВС вирішили спростити ще одну давню бюрократичну процедуру – отримання так званої довідки про несудимість, яка необхідна при працевлаштуванні або набутті громадянства.

"Довідка про несудимість канула в лету. Тобто, фізично довідка вже не видається. Не потрібно нікуди звертатися, достатньо в Інтернеті отримати цей витяг", – каже Моісеєнко.

Сьогодні працюють 132 сервісних центри МВС у 21-й області, в тому числі два у Харкові. У планах міграційної служби: розширити мережу і відкрити центри закордоном. Перший незабаром має запрцювати у Варшаві. Там можна буде отримати і закордонний паспорт, і ID-карту.

Нагадаємо, що у Києві затверджений порядок видавання продуктів на випадок боїв у місті.

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