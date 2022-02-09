Ідеалізував і мав завищену оцінку служби: слідчий ДБР розповів, що спонукало нацгвардійця розстріляти колег

Юнак вірив, що на службі все має бути ідеальним, кажуть слідчі.

Три версії трагедії на «Південмаші» оголосило державне бюро розслідувань. На думку слідства, підозрюваний міг вчинити стрілянину через нестатутні взаємовідносини, у зв’язку з психічним захворюванням, або за дорученням іноземних спецслужб.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Водночас МВС оприлюднило попередні результати перевірки у частині Нацгвардії. Комісія виявила порушення порядку та організації служби. Зокрема, ставниця для зброї мала бути належно замкнута, проте дотримання цього правила ніхто не контролював. Тож підозрюваний зміг безперешкодно використати заряджену зброю. Комісія також провела анкетування особового складу частини нацгвардії. Заступник міністра внутрішніх справ заявляє, виявили факти позастатутних взаємовідносин. Але застерігає, вони не свідчать про мотиви розстрілу.

Водночас ТСН отримала коментар слідчого у цій справі і він запевняє, що справді фізичне насильство щодо себе підозрюваний заперечує, але запевняє, що той мав завищені очікування від служби і товаришів по службі, тож був розчарований. «Раптовий, спонтанний мотив, який виник от за наслідком отаких от дій. Слід зазначити, застосування будь-якого насильства стосовно нього, саме фізичного, він спростовує. Завищена була оцінка до самої служби. Він її бачив зовсім по-іншому - ідеалізував, можна так сказати», - розповів слідчий з відділу ДБР Андрій Саляк.

ТСН отримало кадри допиту Рябчука, де він твердив, що довго терпів. Але пізніше, його адвокати заявили, що від попередніх свідчень їхній підзахисний відмовився.

В чому ще раніше зізнався підозрюваний і як його слова оцінюють слідчі - більше в ТСН о 19:30.

ДБР оголосило три версії трагедії на Південмаші | Новини Дніпра

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