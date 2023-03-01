Ігнат розповів, чому важливо якнайшвидше отримати винищувачі F-16

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Юрій Ігнат наголошує, що технології відіграють важливу роль у війні. Саме тому Україні вкрай потрібні винищувачі F-16.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Ігнат наголошує, що F-16 пройшли етапи глибокої модернізації, а тому можуть на рівні протистояти ворогу в повітрі та завдавати високоточних далекобійних ударів. На жаль, нині радянська техніка не може цього робити, але українські пілоти "витискають все можливе".

"Наш МіГ-29 проти російського літака Су-30 - це теж саме, що ми будемо сидіти в окопі з одним пістолетом Макарова, а вони з трьома автоматами чи кулеметами. Теоретично ми будемо намагатися їм протистояти, але зрозуміло, що кількість озброєння, а головне - технології відіграють вирішальну роль. Саме тому нам потрібні літаки F-16, які дійсно можуть зіграти перевагу в повітрі і дозволити швидко деокупувати наші території", - зауважив представник Повітряних сил.

За його словами, літак F-16 - універсальний та багатоцільовий, а тому може бути частиною протиповітряної оборони. Крім того, винищувач може завдавати ракетобомбових ударів на великій відстані.

"Літак, там де немає ППО та зенітних засобів, може перекрити ті райони і знищувати саме повітряні цілі. Така практика застосовується у всьому світі. Зокрема, цей літак має широкий спектр озброєння всього, що використовують країни НАТО. Він може бути носієм таких ракет як "Гарпун", які і призначені для того, щоб знищувати надводні цілі. Тому в нашому морі можна швидко навести лад", - зазначив Юрій Ігнат.

Передавання Україні F-16

24 лютого президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні американських винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Конгресмен-демократ Адам Сміт зауважує, мовляв, передавання винищувачів F-16 Україні було б "нерозумним використанням ресурсів". Адже в кращому разі США вдалося б доставити всього кілька таких літаків протягом року.

Своєю чергою, голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол каже, що F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

Тим часом CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що США не будуть блокувати постачання до України винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення. Вашингтон нібито не проти цього від міжнародних партнерів.

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