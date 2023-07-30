Ігор Сікорський: історія успіху авіаконструктора з Києва, на вертольотах якого літали президенти США

Гелікоптери відомого українського авіаконструктора Ігоря Сікорського врятували життя півтора мільйонам людей. Влітку 1939-го - конструктор отримав перший патент на свій гелікоптер. За легендою - вже незабаром 50-річний Сікорський провів на ньому першу рятувальну операцію.

Про це йдеться у сюжеті Станіслава Ясинського для "ТСН. Тиждень".

Перша рятувальна операція відбулась під час шторму в порту Нью-Йорка. Тоді відірвало від причалу баржу з двома моряками. Зняти їх звідти не вдавалося ні човном, ні з літаків. І в цей момент - військові згадали про винахідника з новою повітряною машиною: яка може зависати у повітрі. Сікорському вдалося врятувати - обох моряків. Тоді 400 його вертольотів замовила армія США.

І вони першими серед подібних літальних апаратів пройшли Другу світову війну.

Родинний будинок Сікорського у центрі Києва

Залишки будинку родини Сікорських в центрі Києва. Тут мав би бути музей з чергами туристів. Бо тут народилася ідея нової - безкрилої авіації. Галузі, що стала єдиною альтернативою літакам.

"Тут мама Сікорського розповідала маленькому Ігореві про винаходи Леонардо Да Вінчі, а потім читала фантастичні романи Жюля Верна. І до хлопчика приходили пророчі сни - польоти над океаном всередині металевої машини. Тропічні острови, на які дивився через ілюмінатори. Саме тут у 9 років він почав майструвати свій перший гелікоптер", - каже кореспондент ТСН Станіслав Ясинський.

Двох років навчання на морського офіцера Ігорю вистачило аби зрозуміти, що його тягне до неба. Тоді він вмовляє батьків на переїзд до Парижа, в інженерну школу. Ті не сперечалися - і юнак з головою поринає в повітряні експерименти, креслення і польоти. Саме в Парижі він отримує ліцензію пілота. Літав Сікорський на дивних конструкціях - деякі з них піднімалися на кілька десятків метрів і трималися в повітрі якісь хвилини - але це вже був шалений успіх щойно народженої авіації.

Навчання у Київському політехнічному інституті

Після повернення до Києва в 1906-го року молодий 17-річний авіатор вступає в Київський політехнічний інститут.

За рік до цього викладачі та студенти інженерного факультету організували повітроплавну секцію. І саме тут, в КПІ, який тепер носить його ім'я, Ігор Сікорський з'єднує свою льотну практику з наукою й інженерною теорією.

"За роки перебування в Києві до 1912 року Ігор Сікорський збудував одні аеросани, два гелікоптери, 7 аеропланів індивідуальної конструкції, і ще три на замовлення і у співавторстві", - каже Віталій Татарчук.

Перші гелікоптери Сікорського

Один із перших гелікоптерів Сікорського злітати вперто не хотів, але зовсім не через вади конструкції. Справа у тому, що на той момент в світі ще не існувало двигуна, який би міг дати велетенському гвинту потрібну кількість обертів. Тому Ігор зосереджується на літаках.

1911-го року його аероплан побив світовий рекорд швидкості - 111 кілометрів на годину, а вже за рік у Києві авіаконструктор вперше в світі візьме на борт нового літака двох пасажирів і поставить ще один рекорд - одночасно у швидкості, висоті, відстані і вантажопідйомності літального апарату. За ці роки молодий авіатор, досі студент КПІ, стає зіркою авіабудування - директор заводу Руссо-Балт запрошує 23-річного інженера на посаду головного конструктора авіаційної секції підприємства.

Перший бомбардувальник у Російській імперії

"Він розробляв ще в 1913-му році перший в світі багатомоторний пасажирський літак. І в роки Першої світової війни він розвинувся в бомбардувальник "Ілля Муромець". У роки Першої світової війни російська імперія була єдиною країною, що мала бомбардувальну авіацію, як окремий рід військ. З 90-та літаків лише один був збитий наприкінці війни", - каже Віталій Татарчук.

Життя Сікорського за кордоном

Блискучу авіабудівельну кар'єру ламає революція. Взимку 1918-го року Сікорський тікає від більшовиків у Париж. Та Європа теж зруйнована війною.. І амбітний інженер їде за океан. 30-річний Сікорський перші роки виживає лише завдяки приватним урокам математики і намагається харчуватися на 80 центів у день - в його меню здебільшого кава і боби.

Перший літак збирали на смітнику

Лише в 1923-му він знаходить однодумців, що допомагають організувати так звану "Корпорацію Сікорського". І вся ця корпорація працювала у курнику. Більшість деталей для першого американського літака Сікорського молоді інженери збирали на звалищі.

Літак зі сміття - S-29a. 5 тисяч доларів на його будівництво пожертвував композитор Сергій Рахманінов. Вже в 1924-му році під час одного з перших рейсів цей літак підніме не лише пасажирів, а й два роялі - один з них належить першій леді США, дружині президента Куліджа. Та головний комерційний успіх Сікорського ще попереду.

"Наступний етап – це його конструювання літаючих човнів. Літаки-човни почали продаватися в інші країни, ними була освоєна Південна Америка і Африка", - каже Віталій Татарчук.

Літак-корабель Сікорського / Фото: Вікіпедія

Успіх Сікорського

На фотографіях американського періоду авіаконструктор випробовує свої залізні пташки не в шоломі, а в капелюсі. Наприкінці 30-х років він - вже не в курнику, а на власному авіазаводі в штаті Коннектикут. Та головне, повертається до роботи над гелікоптером. Перше випробування ледь не закінчилося трагедією - машина перевернулася і Сікорський випав та зламав ногу.

Сікорський міняв на лише авіацію - він конструював новий світ. Головний сенс книжок Сікорського - людина здатна подолати свого найбільшого ворога - відчай. Все життя цього генія доводить - важка праця і вірність своїм мріям здатна робити дива.

Ігор Сікорський / Фото: Вікіпедія

Гелікоптерами Сікорського традиційно користуються президенти США та британські монархи. Його оспівані Голівудом військові гвинтокрили “чорний яструб” виконують завдання в українському небі. А нове покоління авіаконструкторів в КПІ перед сесією приходять до пам'ятника геніального однокашника - потриматися за капелюха, попросивши у візіонера тої сили, що творить дива.

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