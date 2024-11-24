Скибюк розповів про ситуацію на фронті, підготовку військових та можливе закінчення війни

Загальна ситуація на фронті дуже складна, але українські військові "стоять до останнього", аби не допустити нових територіальних втрат.

Командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк дав інтерв’ю ТСН, під час якого розповів про ситуацію на фронті, що отримає Україна після дозволу на удари по Росії далекобійною зброєю, як навчити бійця вижити у бою та скільки ще у Росії потенціалу для ведення такої війни.

Основні тези бригадного генерала Ігоря Скибюка – в ексклюзивному сюжеті ТСН.

Ситуація на фронті ускладнюється

За словами військового, загальна ситуація на фронті дуже складна. Противник сконцентрував зусилля і має досить багато ресурсів для реалізації своїх планів.

“Я думаю, в них пройшло певне узагальнення їхнього досвіду і такий розвиток на наступ, тому що вони постійно наступають. А там вони навчилися чомусь — а ми навчилися протидіяти. Виглядає ситуація ближче до поганої. Але я, проводячи такий військовий аналіз, радив би всім брати лінійку, дивитися в кілометрах, в сотнях метрах, інколи в метрах, наскільки, де ворог просунувся, і яких вартувало йому це проблем та втрат. Не все так погано”, — каже військовий.

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За його словами, втрати російської армії і зусилля, які вона вкладає, не порівнянні з тими здобутками, які вона має.

Українські війська стоять "до останнього"

Ігор Скибюк підкреслив, що українські військові стоять і захищають позиції на фронті "до останнього", адже оборона має бути стійкою. І втрата певної частини території — це критичне рішення, яке не може бути системним.

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“У більшості треба стійко обороняти всі позиції і вже по ситуації… Є ж різні рівні: роти, батальйона, бригади. Якщо позиція наша піддалася ураженню і з метою вийти з-під вогню, зманеврувати вліво вправо чи назад на десятки або сотні метрів, то це ніякий не відступ. Це просто виконання бойового завдання, зміна вогневої позиції в межах тих районів, які обороняють війська. А відхід, як ми здійснювали у напрямку Авдіївки, він назрів, він вимагав прийняття такого рішення. Це вже інший рівень відповідно”, — розповів військовий.

Як навчити бійця вижити в бою

В Україні збільшили кількості днів підготовки військовослужбовців — від 30 до 45, а також змінили програму підготовки піхотинців, вийшла четверта редакція.

Ігор Скибюк пояснив, що таким чином вдалося домогтися гарантованості рівня підготовки військовослужбовців.

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“Щоб солдат виходив готовий і в нього був позитивний настрой, він довіряв своєму рівню підготовки. Ці додаткові дні відверто дуже потрібні. Ми мусимо дати йому і впевненість в своїх силах і достатній рівень підготовки. І цим рівнем підготовки дати йому максимальну живучість. Щоб він професійно діяв, усвідомлено. Ми готуємо його до таких сценаріїв, з якими він стикнеться на полі бою”, — каже військовий.

За його словами, усіх солдатів готують до агресивного ближнього бою з противником. Всі піхотинці готуються як штурмовики. І потім вони, вже пройшовши базову військову підготовку (БЗВП), йдуть додатково на різні курси — кулеметника, гранатометника, піхотинця, дронщика.

Як дозвіл на використання далекобійної зброї може змінити хід війни

Ігор Скибюк зазначив, що дозвіл на удари далекобійними ракетами по території Росії допомагає Україні вести більш ефективну протидію ворогу.

“300 км — цього в певній мірі достатньо. Оперативний рівень побудови противника і наші оперативні задачі будуть відповідати цій дальності. Це значно ускладнить його розгортання логістичних задач, баз, це ускладнить базування його тактичної ударної авіації, армійської авіації, значно ускладнить розгортання його резервів, пунктів управління. Тобто це все буде в нашій досяжності. Ця інфраструктура, об'єкти — вони не можуть бути далі, ніж їм передбачено для виконання завдань, і все це буде попадати в трьохсот кілометрову зону”, — розповів військовий.

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Він вважає, що найближчим часом ми вже не побачимо такої кількості ударів КАБами по населеним пунктам, зокрема по Сумам, по Харкову і по лінії фронту.

Скільки ще Росія зможе вести війну

Скибюк вважає, що ми йдемо до того, що зводимо війну з Росією внічию, попри певні територіальні втрати та відступи наших військ. Є шанс закінчити війну силовим шляхом, а не лише дипломатично.

“Треба протриматися, організуватися, використати потенційні можливості нашої переваги. Те, що росіяни роблять, то для мене вони показують не свою силу, а свою слабкість. Протриматись цей рік. Ми йдемо до того що зводимо в нічию, незважаючи на певні територіальні втрати і відступи наших військ. Загалом противник не може реалізувати своє оперативний план. Цей рік для мене схожий на 1943, якщо за аналогією з Другою світовою війною”, — каже військовий.

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За його словами, сьогодні треба сконцентруватись і робити прогнози військового розвитку ситуацій.

“На жаль, це не відбувається швидко. Росіяни великі, потужні, але в них багато слабких місць. Ми більше і скоріше за них розвиваємося адаптуємося. У них достатньо багато проблем і питань. І навіть наявність великої кількості піхоти не забезпечує їхньої стовідсоткової переваги. Я бачу такі можливості, але вони не можуть бути реалізовані швидко”, — розповів Ігор Скибюк.

Детальніше – в ексклюзивному сюжеті ТСН: "Генерал Скибюк відповів, куди дотягнеться українська зброя та що буде з Курщиною".

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також дав інтерв'ю, під час якого порушив теми Третьої світової війни, можливих проривів Росії на фронті, ролі сучасних технологій у бойових діях та викликів, з якими стикаються українські військові.

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