Суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомив кореспондент ТСН із зали суду.

Бізнесмен залишатиметься під вартою до 6 лютого 2026 року.

За словами адвоката Олександра Лисака, прокурором не доведено ризики, через які потрібно залишити такий суворий запобіжний захід.

«Треба враховувати практику Європейського суду з прав людини: надмірність тримання особи під вартою є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини», — нагадав правозахисник.

