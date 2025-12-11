- Дата публікації
Ігорю Коломойському подовжили запобіжний захід — деталі
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського.
Суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.
Про це повідомив кореспондент ТСН із зали суду.
Бізнесмен залишатиметься під вартою до 6 лютого 2026 року.
За словами адвоката Олександра Лисака, прокурором не доведено ризики, через які потрібно залишити такий суворий запобіжний захід.
«Треба враховувати практику Європейського суду з прав людини: надмірність тримання особи під вартою є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини», — нагадав правозахисник.
