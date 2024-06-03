"Ілюзій не залишилось": що відомо про заяви Зеленського щодо Китаю та спроби РФ зірвати Саміт миру

Китай відмовляє інші країни їхати на саміт миру, однак відмовляється це визнавати. У відповідь на заяву Володимира Зеленського, що пролунала з трибуни азійської безпекової конференції в Сінгапурі, Китай вже вкотре наголошує що залишається нейтральним. Але наполягає, що без Росії переговорів не буде.

Як в останні тижні до саміту українська влада протистоїть намаганням Росії і її союзників зірвати саміт миру в Швейцарії - кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук розкаже.

Президент Зеленський днями зустрівся із лідером Філіппін Фердинандом Маркосом. Для України - далекий схід, як утім і близький - регіон, який досі треба переконувати: єдиний прийнятний мирний план - український.

"Я вдячний вам, пане президенте, за те, що ви візьмете участь у саміті миру. Це дуже сильний сигнал. Сьогодні більше ста держав зголосилися взяти участь", - говорив Зеленський.

Зустріч президентів України та Філіппін

Філіппіни - острівна держава в зоні інтересу Китаю. Останніми місяцями давня суперечка з Пекіном щодо територій в Південно-Китайському морі переросла в сутички, кілька філіппінців під час бойових зіткнень з китайськими кораблями вже зазнали поранень. Президент Маркос попередив Пекін: будь-яка смерть філіппінця внаслідок навмисних дій Китаю буде вважатися актом війни. Його заява пролунала на безпековій конференції у Сінгапурі.

Зеленський теж виступав там і теж говорив про Китай. Ілюзій щодо нейтралітету Пекіну в української влади - не залишилося.

"Росія, і я повторюю, на превеликий жаль, бо нас це дивує, нам це болить, нам це шкодить, - Росія користується китайським впливом в регіоні, використовує китайських дипломатів, робить усе, аби зірвати мирний саміт. На жаль, це дуже неприємно, що настільки велика незалежна сильна держава як Китай стала інструментом в руках Путіна", - сказав він.

Із званням "інструмента" Пекін не погоджується. Утім буквально через кілька днів після поїздки міністра закордонних справ Саудівської Аравії до Китаю, вона - теж, слідом за Китаєм, відмовляється брати участь у швейцарському саміті миру. Бо туди не запрошено Росію.

"Китай неодноразово підкреслював, що мирний саміт має включати три важливі елементи: аби він був прийнятний і для російської, і для української сторони, аби там була рівна присутність усіх сторін, і щоб на однаковому рівні обговорювали усі мирні пропозиції. Для Китаю важко брати участь у конференції, бо ми вважаємо, що цей саміт не несе в собі трьох елементів", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Речниця МЗС Китаю

Зеленський повертається з Далекого сходу - літак прямує в бік Перської затоки. 6 червня він може зустрітися з Джо Байденом в Нормандії, на полях урочистостей, присвячених 80-річниці висадки союзників під час Другої Світової. Це буде остання нагода особисто переконати президента Сполучених Штатів усе ж приїхати на саміт миру і в такий спосіб підвищити його рівень. Це може підштовхнути інші нейтральні держави теж приєднатися до саміту і не дослухатися до Кремля і Китаю.

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Нагадаємо, Китай відповів Зеленському щодо зриву Саміту у Швейцарії.

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