"Ілюзія повномасштабного наступу": Жданов розповів, звідки і куди йтимуть російські війська

На сьогодні у російських військ немає таких сил і засобів, щоб відтворити такий масштабний наступ на Україну, який відбувся 24 лютого. Проте окупанти намагатимуться створити таку ілюзію.

Водночас головний удар та найбоєздатніше угруповання військ Росія зосередила на Криворізькому напрямку.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук, коментуючи заяви російських загарбників з погрозами повторити "24 лютого".

"На мій погляд, немає таких сил і засобів (у російської армії – ред.), щоб відтворити 24 лютого. Але вони будуть намагатися створити ілюзію повномасштабного наступу", – сказав експерт.

"Головний удар, скоріш за все, і саме таке боєздатне угруповання військ вони зосередили на Криворізькому напрямку. Там зібрані повітряно-десантні частини. Там зібрана частина військ, які прибули з Росії, з Криму через Кримський міст. Вони трішки зменшили, але залишили перевагу на Донецькому напрямку і сьогодні це – найгарячіша точка: Піски, Авдіївка, Бахмут", – поінформував Жданов.

За його словами, водночас є ризик, що війська загарбників вдарять одразу з двох боків на Харківському напрямку.

"Харківський напрямок – там у них є 144-та танкова дивізія, вона в другому ешелоні стоїть як резерв. Ну, і якщо повірити британській розвідці, то вони говорять, що командування російське може розгорнути на 180 градусів угруповання військ, яке вони створили в районі Ізюму, і через Балаклію піти на Харків, і вдарити з двох сторін", – розповів військовий експерт.

Він також повідомив, що російські війська можуть піти навіть не на Кривий Ріг, а на Нікополь і далі вздовж Дніпра.

"Що ми маємо з аналізу? Харківський напрямок – удар з двох сторін: від Балаклії і від кордону; Донецький напрямок – спробу удару на Піски, Авдіївка, Бахмут і південний напрямок – або на Кривий Ріг, або на Миколаїв. Сьогодні там висловлювалися, що навіть не на Кривий Ріг, а підуть на Нікополь і далі вздовж Дніпра", – сказав Жданов.

Також читайте Експерт відповів, чи готується Росія захопити Харків

Водночас він запевнив, що сил в окупантів недостатньо для таких масштабних дій.

"Тому я думаю, що це буде імітація, як розвідка боєм: задача малої групи людей – виявити всі вогневі точки противника і змусити відкрити вогонь зі всіх засобів. Тим самим вони будуть провокувати нас на масштабний опір, а потім, коли в них будуть закінчуватися сили, вони запропонують нам перемовини", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, російські війська планують вийти на межі Херсонської області, а також почали готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

Яке стратегічне значення мають бої за Піски

Читайте також: