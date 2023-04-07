"Ім’я наступника Путіна назвуть в бункері": Піонтковський розповів про сценарії зміни влади в РФ

Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що президент-диктатор РФ сам не готує свого наступника. Що більше - Володимир Путін триматиметься за владу до останнього.

Про це публіцист розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Сам Путін не готує ніякого наступника. Всі ці міфи про наступника ми чули від 2016 року. Людина, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом як злочинець, буде триматися за владу до останньої секунди. Наступника будуть готувати численні групи. Все вирішиться на полі бою", - вважає експерт.

За його словами, у наступу може бути два результати: або переконлива перемога української армії, або зіткнення сторін "на якісь лінії". За першим сценарієм, наголосив Піонтковський, все відбуватиметься так, як "накидав генерал Залужний" ще в інтерв’ю журналу The Economist в грудні 2022-го.

"Коли він казав, що "я стою за 84 км від Мелітополя, я готовий взяти це місто, але мені потрібне така зброя". Зброя ця в нього вже є, навіть більше. Коли він його візьме, вийде на узбережжя, все російське угруповання в Криму перетвориться у величезний котел і армія буде вимушена звідти бігти, тоді і з’являться люди, які увійдуть до бункера Путіна та назвуть наступника. Це перший сценарій", - висловився російський публіцист.

За другим сценарієм, озвученим експертом, якщо наступ не призведе до таких захопливих результатів, то збережеться патова ситуація, що є нині.

"Теж буде зіткнення сторін на якійсь лінії, може, більше на користь України. Зараз Путін не мріє взяти Київ, він мріє про те, щоб продати народу цю заморожену ситуацію як нібито почесну нічию і зберегти місце при владі. Розмови стосовно 2024 року саме тому активізувалися", - зауважив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що очільник Кремля Володимир Путін зібрав у Москві гауляйтерів тимчасово окупованих території України, щоб продемонструвати, що все в нього йде за планом, однак самі ж гауляйтери в це не вірять. Експерт зауважив, що диктатор не називає захоплені території України "російськими суб'єктами", тобто "не звикає, не привчає себе до цього".

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