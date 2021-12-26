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Імбирні пряники: за що дістали таку популярність та як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

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Імбирні пряники: за що дістали таку популярність та як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

Associated Press

Нині смаколиками на Різдво ще прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці. 

Без імбирного пряника нині не обходиться жодне різдвяне свято. У середньовічній Англії його їли, аби вилікуватися, в німецьких селах – запивали вином, аби вдало вийти заміж, а в Америці й досі з них зводять будинки.

Про те, за що медові коржі дістали таку популярність, та як самим – удома – приготувати традиційний різдвяний атрибут – 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

За однією з легенд, англійський монах, коли замішував тісто під час хрестового походу,  випадково перевернув тацю зі спеціями. Рецепт сподобався друзям,  а потім і їхнім друзям. А вже через кілька століть – пряниками ласували спершу в Англії, а згодом по всій Європі і Америці.

Традицію ж на пряничних чоловічків започаткували ще в 16 столітті при дворі Єлизавети I. Там фігурки робили на знак поваги – подібних на поважних гостей. 

Нині цими пряниками на Різдво - прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці. 

Рецепт імбирного пряника – простий, каже шеф-пекар Руслан Вижчик, але треба чітко його дотримуватися і не переборщити з кількістю і пропорціями інгредієнтів.

Так, для приготування імбирного печива знадобиться:

  • мед - 100 г
  • цукор - 200 г
  • масло - 100 г
  • мука - 500 г
  • яйця - 3 штуки
  • імбир - 2 чайні ложки
  • кориця - 2 чайні ложки
  • какао - 2 чайні ложки
  • розпушувач - 3 чайні ложки
  • цедра апельсину - 2 чайні ложки
  • ванілін - 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  • до чаші кухонної машини помістити масло кімнатної температури, цукор, мед, яйця борошно і спеції, замісити тісто
  • готове тісто загорнути у харчову плівку і залишити на ніч у холодильнику
  • після цього розкачати тісто та вирізати за допомогою формочок пряники
  • сформовані вироби випікати у духовці 30 хвилин за температури у 170 градусів
  • прикрасити їстівними фарбами, пудрою чи декором

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Імбирні пряники: як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

Імбирні пряники: як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

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 Автор: Єлизавета Борисенко

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