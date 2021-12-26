Імбирні пряники: за що дістали таку популярність та як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

Нині смаколиками на Різдво ще прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці.
Без імбирного пряника нині не обходиться жодне різдвяне свято. У середньовічній Англії його їли, аби вилікуватися, в німецьких селах – запивали вином, аби вдало вийти заміж, а в Америці й досі з них зводять будинки.
Про те, за що медові коржі дістали таку популярність, та як самим – удома – приготувати традиційний різдвяний атрибут – 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
За однією з легенд, англійський монах, коли замішував тісто під час хрестового походу, випадково перевернув тацю зі спеціями. Рецепт сподобався друзям, а потім і їхнім друзям. А вже через кілька століть – пряниками ласували спершу в Англії, а згодом по всій Європі і Америці.
Традицію ж на пряничних чоловічків започаткували ще в 16 столітті при дворі Єлизавети I. Там фігурки робили на знак поваги – подібних на поважних гостей.
Нині цими пряниками на Різдво - прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці.
Рецепт імбирного пряника – простий, каже шеф-пекар Руслан Вижчик, але треба чітко його дотримуватися і не переборщити з кількістю і пропорціями інгредієнтів.
Так, для приготування імбирного печива знадобиться:
- мед - 100 г
- цукор - 200 г
- масло - 100 г
- мука - 500 г
- яйця - 3 штуки
- імбир - 2 чайні ложки
- кориця - 2 чайні ложки
- какао - 2 чайні ложки
- розпушувач - 3 чайні ложки
- цедра апельсину - 2 чайні ложки
- ванілін - 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- до чаші кухонної машини помістити масло кімнатної температури, цукор, мед, яйця борошно і спеції, замісити тісто
- готове тісто загорнути у харчову плівку і залишити на ніч у холодильнику
- після цього розкачати тісто та вирізати за допомогою формочок пряники
- сформовані вироби випікати у духовці 30 хвилин за температури у 170 градусів
- прикрасити їстівними фарбами, пудрою чи декором
Детальніше дивіться у сюжеті на відео:
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Автор: Єлизавета Борисенко