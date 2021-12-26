Імбирні пряники: за що дістали таку популярність та як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

Імбирні пряники: за що дістали таку популярність та як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

Нині смаколиками на Різдво ще прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці.

Без імбирного пряника нині не обходиться жодне різдвяне свято. У середньовічній Англії його їли, аби вилікуватися, в німецьких селах – запивали вином, аби вдало вийти заміж, а в Америці й досі з них зводять будинки.

Про те, за що медові коржі дістали таку популярність, та як самим – удома – приготувати традиційний різдвяний атрибут – 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

За однією з легенд, англійський монах, коли замішував тісто під час хрестового походу, випадково перевернув тацю зі спеціями. Рецепт сподобався друзям, а потім і їхнім друзям. А вже через кілька століть – пряниками ласували спершу в Англії, а згодом по всій Європі і Америці.

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Традицію ж на пряничних чоловічків започаткували ще в 16 столітті при дворі Єлизавети I. Там фігурки робили на знак поваги – подібних на поважних гостей.

Нині цими пряниками на Різдво - прикрашають ялинки, вікна, вітрини та вулиці.

Рецепт імбирного пряника – простий, каже шеф-пекар Руслан Вижчик, але треба чітко його дотримуватися і не переборщити з кількістю і пропорціями інгредієнтів.

Так, для приготування імбирного печива знадобиться:

мед - 100 г

цукор - 200 г

масло - 100 г

мука - 500 г

яйця - 3 штуки

імбир - 2 чайні ложки

кориця - 2 чайні ложки

какао - 2 чайні ложки

розпушувач - 3 чайні ложки

цедра апельсину - 2 чайні ложки

ванілін - 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

до чаші кухонної машини помістити масло кімнатної температури, цукор, мед, яйця борошно і спеції, замісити тісто

готове тісто загорнути у харчову плівку і залишити на ніч у холодильнику

після цього розкачати тісто та вирізати за допомогою формочок пряники

сформовані вироби випікати у духовці 30 хвилин за температури у 170 градусів

прикрасити їстівними фарбами, пудрою чи декором

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Імбирні пряники: як удома приготувати традиційний різдвяний атрибут

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Автор: Єлизавета Борисенко