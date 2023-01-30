Імениті митці світу приїздять на Київщину, щоб залишити свій слід на руїнах війни

Мешканці Бучі, Ірпеня та Київщини поспішають сфотографувати нові графіті, що з'явилися в цих містах-героях, їх залишив італійський художник на псевдо TVboy. Майже на всіх малюнках - діти, синьо-жовті кольори та заклик зупинити війну, йдеться в ТСН.

Один із малюнків з’явився в Бучі поряд із “Пунктом незламності”, який встановила італійська неурядова організація - батько й син, який тримає синьо-жовту кульку, а ще бабуся, що плете полотно з українським стягом і прапором Євросоюзу. На будинку культури Ірпеня українська дівчинка вказує, куди треба піти російському солдату.

На початку вторгнення Росії Ганна Стародуб 16 днів жила під окупацією. Нині дівчина викладає малювання дітям і дуже радіє, що до Бучі приїжджають відомі митці. “В нього дуже гарні картини, мені подобається, як художниці, і дуже символічно”, - каже Ганна.

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Підтримувати Україну мистецтвом TVboy, ім’я якого Сальваторе, почав ще торік у березні, а саме стрітартом в Іспанії. Володимир Зеленський із синьо-жовтим знаком "Стоп", Путін за ґратами, дівчинка, яка малює знак миру. Художник каже, давно хотів залишити малюнки саме в Україні. Нагода випала, коли італійці почали встановлювати “Пункти незламності”. “Я хотів принести якийсь позитив дітям, адже діти не хочуть бачити танки і бомби, вони хочуть думати про надію та майбутнє, про позитив. Отже, я думаю, мета стрітарту - дати світло в темряву. Наприклад, в Ірпені на стадіоні я змалював двох хлопчиків, які обіймаються”, - розповідає TVboy.

Фотографує малюнки бучанка Наталія Ландар. Вона каже, важливо, що іноземці приїжджають до нас і на власні очі бачать, яке горе принесли сюди росіяни. “Це актуально, бо Україна захищає не лише себе, а весь світ, незрозуміло ж, що у них в голові. Вони також можуть і на Прибалтику двинуть, і на Польщу. Україна відстоює мирне життя всієї планети”, - переконана жінка.

Графіті з підтектом, ще один іменитий митець залишив слід на Київщині

Кінопродюсер Руслан Савчук разом з однодумцями обговорюють, як відновити місто і залучити кошти іноземних спонсорів. Він каже, такі малюнки привертають увагу, зокрема, іноземних спонсорів, які можуть допомогти відбудувати країну. Але перед тим, твердить експерт, українці мають зробити свою домашню роботу. “Звичайно, ми сподіваємося, що якісь перші гроші для старту відбудови нам виділить світ, але він виділить виключно в тому разі, якщо ми будемо мати вже своє бачення, ми будемо розуміти, що таке інклюзивність, енергозаощадження, ще багато моментів, які європейці вже чітко знають”, - переконаний він.

Італієць TVboy - не перший вуличний художник, хто приїжджає до України після 24 лютого. Ще навесні 2022-го в місцях прильотів свої малюнки залишив француз Крістіан Ґемі. Британець Бенксі продав трафарети своїх робіт, щоб зібрати кошти для України. А напередодні Різдва історичні будівлі Києва підсвітив швейцарський митець Геррі Гофштеттер.

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