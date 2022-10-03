"Імітація наступу росіян 7 жовтня" – експерт назвав причину небезпеки

В п'ятницю Путін постарішає ще на рік - окупанти можуть привітати його обстрілами по українських містах.

Цього тижня, а саме в п’ятницю, 7 жовтня, значно зростає загроза обстрілів українських міст та об’єктів інфраструктури. Цього дня російський президент Путін святкуватиме свій день народження, тому, враховуючи особливе ставлення росіян до дат, не виключається, що ситуація саме цього дня може загостритись.

Наприклад, днями речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що 7 жовтня агенти РФ планували в Одесі провокацію – хотіли створити картинку, що українська Одеса, нібито, вітає Путіна з 69-річчям. Цю агентурну мережу завдяки СБУ та ДБР було викрито.

Як повідомив ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, він також не виключає, що 7 жовтня окупанти будуть намагатись привітати Путіна обстрілами в бік українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.

"У них фетиш на всі дати. Не виключено, що саме в день народження Путіна можуть здійснити якусь провокацію. Це може бути або масовий обстріл, або щось подібне. Прориву не може бути, як і масштабного наступу. Можливості їхньої армії вичерпано. Вони можуть займатись виключно терором", - каже Олександр Коваленко.

До цього він додає: "Треба розуміти, що зараз російські війська перебувають в Україні не в досить вигідному тактичному та стратегічному становищі. Після того, як Путін затвердив "входження" до складу Росії декількох українських областей, населені пункти почали заявляти про "вихід" зі складу Росії. Тому цей день народження у Путіна буде не дуже фартовим та веселим. Тому, щоб продемонструвати свою корисність, керівництво міністерства оборони (Росії – Ред.) може здійснити масовані ракетні удари по об’єктах України. Зробити це вони можуть для того, щоб імітувати велику загрозу та свої потужні можливості. Але треба пам’ятати, що у наших засобів ППО достатньо високий відсоток знищення номенклатури противника".

До цього експерт додав, що ворог використовує тактику прориву, обстрілюючи обрані об’єкти одразу декількома ракетами. "Можуть здійснити 8 пусків, 7 ракет буде знищено, а після влучання 8-ї будуть робити перемогу", - каже Коваленко.

Якого подарунку може хотіти Путін

"Для нього важливий майже кожен плацдарм, який він "приєднав". Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області – кожна з них тією чи тією мірою є ключем до іншого регіону. Наприклад, якщо буде менше уваги приділено Луганщині, то втрачається контроль над Донеччиною. Звільнення Луганщини – це фактично вердикт для Донеччини. Запорізька область – це ключ до півдня України. Тому для Путіна може мати сакральне значення Херсон, Луганськ та Донецьк. Втрата будь-якого з них буде для нього стратегічною, тактичною та репутаційною ганьбою", - вважає Олександр Коваленко.

Сценарії війни найближчих днів

Експерт, спираючись на нинішню ситуацію, спрогнозував, якою може бути ситуація на фронті найближчим часом. "Повноцінні наступальні дії ворог не може реалізовувати вже давно. Ми це бачимо по Бахмуту та Авдіївці. Там виключно штурмові дії, але вони імітаційні. Вони не є повноцінним наступом. Напередодні дня народження Путіна або 7 жовтня вони можуть піти на таку дуже цікаву імітацію: можуть використати частково мобілізованих для того, щоб спрямувати їх на Харківську область. На північ та на північно-східний напрямок від Харкова, щоб імітувати початок наступу. Це суїцидальна місія, яка може мати тимчасовий частковий успіх в районі Козачої Лопані або іншого населеного пункта. Але це буде імітацією, тому що ресурсу у частково мобілізованих немає. Наприклад, техніки у них не вистачає", - каже Коваленко.

На погляд експерта, військові дії ЗСУ на цьому напрямку можуть привести до значних втрат серед частково мобілізованих окупантів.

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