Імітують підготовку наступу на Чернігів та Суми: експерт викрив нову хитрість росіян

Протягом останнього часу окупанти значно збільшили обстріли прикордоння на півночі України. Про велику активізацію атак з боку противника заявили влада та місцеві мешканці Сумської та Чернігівської областей.

Наприклад, в ніч проти 20 липня в черговий раз було атаковано російською артилерією прикордонне містечко Семенівка на Чернігівщині. До кордону з країною-агресоркою звідси лічені кілометри.

"Я чув і звуки пролітаючих дронів-камікадзе, і звуки гаубичних снарядів. Один з БПЛА атакував дорожне покриття, а снаряд, наскільки ми всі зрозуміли, впав в болото. Навіщо росіянам атакувати болото – ніхто з нас тут не розуміє. У них якась тактика без логіки – у нас поблизу взагалі жодного стратегічного об’єкту немає. Для чого росіяни осбтрілюють прикордоння – дійсно загадка", - розповів в коментарі для ТСН.ua мешканець Семенівки Антон.

Як виявилось, така тактика має ще яку логіку з військової точки зору. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштабу ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов.

"Логіка є і вона абсолютно раціональна з військової точки зору, - каже Владислав Селезньов. – На територіях РФ, що межують з Україною, перебувають щонайменше 26 тисяч російських вояків. Я маю на увазі Брянську, Курську, Белгородську області".

За словами Селезньова, на кордоні з боку Росії противник зосередив величезну кількість техніки. Наприклад, одних тільки артсистем – майже 500 одиниць, 46 реактивних систем залпового вогню та багато іншого озброєння.

"Для чого вони все це тримають там? Цими ресурсами, по-перше, вони прикривають свій кордон. Крім цього, активізація артилерійських та мінометних обстрілів нашого прикордоння пов’язана з тим, що ворог намагається зашкодити перекиданню наших ресурсів з Чернігівського, Сумського та Харківського напрямків на більш загрозливі ділянки фронту", - каже Селезньов.

До цього він додає, що противник може керуватись і тим, що артобстріл українськи сили оборони можуть розцінювати як передвісник наступу.

"Маємо зважати, що саме в такий спосіб росіяни змушують нас тримати серйозний комплект сил та засобів в Сумській та Харківській областях замість того, щоб ці резерви перекинути на Куп’янський напрямок. Там ситуація для нас важка, росіяни мають там перевагу. Тобто якщо резюмувати, то прикордоння росіяни обстрілюють для того, щоб ми відволікали свої ресурси на охорону та оборону цих напрямків та не перекидали на інші", - викриває військовий задум росіян Владислав Селезньов.

Раніше повідомлялось, що окупанти влаштували "Бахмут" прикордонним селам Чернігівської області.

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