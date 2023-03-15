Чому в Україні часто лунають повітряні тривоги: пояснення експертів

За оцінками аналітиків, окупанти можуть випустити "Кинджали", не чекаючи на потрібну для масованої атаки кількість ракет.

Часті та масштабні повітряні тривоги, які охоплюють одразу всю Україну, найближчим часом будуть тривати. Військові експерти назвали декілька причин того, чому росіяни саме зараз різко активізували свою авіацію.

Про це аналітики розповіли в коментарі для ТСН.ua.

"Я вважаю, що вони (росіяни – Ред.) шукають наші системи ППО. Вони не володіють інформацією про те, чи маємо ми комплекси Patriot та SAMP-T, тому намагаються їх розшукати, використовуючи хибні повітряні атаки", – каже військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, такі дії з боку ворога будуть тривати в найближчому майбутньому.

"Для них важливо знайти складові елементи ППО. Під час останньої масованої атаки, яка відбуласьяна початку березня, ворог використав, у тому числі, 6 ракет "Кинджал". Це рідкісна і дуже дорога ракета. На такий крок росіяни пішли, щоб уразити системи ППО. З урахуванням того, що путінська пропаганда мовчить щодо цілей, то, скоріш за все, вони нікуди не поцілили. Тобто ракети були витрачені дарма. Але це не значить, що росіяни припинили спроби знайти ППО", – додав Селезньов.

Своє чергою інший експерт, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що активізація ворожої авіації може свідчити про декілька обставин.

"Останніми днями літаки злітають з аеродрому поблизу Нижнього Новгорода, виконуючи небойові завдання. Це контрольно-тренувальні польоти, можливо, йде навчання молодняка. Тобто стандартна робота будь-якого авіаційного полку. Те, що після кожного зльоту російського МіГ-31 у нас лунає сигнал повітряної тривоги – ми не можемо діяти інакше, тому що ці літаки є потенційними носіями ракет "Кинджал" (які наша ППО поки не може збивати – Ред.). Одночасно з цим вони можуть відслідковувати систему ввімкнення ППО", – вважає Світан.

За його оцінками, якщо відштовхуватися від того, що попередня масована атака відбулася 9 березня, то для здійснення наступної ворогу може знадобитися близько місяця підготовки.

"Вони збирають ракети, для масованої атаки їм потрібно близько 50-ти. Але обстріли іншими ракетами можуть здійснити раніше. Наприклад, випустити 6 "Кинджалів", не чекаючи певної дати. Хоч завтра", – каже Світан.

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