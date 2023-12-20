Інакше "геноцид нам гарантований": експерт озвучив мотивацію вступати до ЗСУ

Черник нагадав, як у 20 столітті Україна програла росіянам свою незалежність і вони покарали за це Голодомором.

Щодо змін до мобілізації Україна йде шляхом проб і помилок, адже усі 30 років незалежності на це питання не було відповіді. Мотивувати вступати до лав ЗСУ має те, шо росіяни поставили собі за мету повністю знищити українців.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів ввійськовий експерт Петро Черник.

Експерт відповів на запитання, чи треба змінювати щось у механізмах мобілізації.

"Я не маю однозначної відповіді, буду з вами чесним. Ми 30 років на це питання не відповідали. 30 років! Ну це ж серйозне питання. Ми 30 років так, як треба, не займалися оборонним укладом держави, і ми хочемо дати швидкі відповіді за кілька місяців? Так не буває у природі. Ми йдемо шляхом проб і помилок. Ці проби і помилки дошкульні і болючі" , – розповів Черник.

У контексті того, як мотивувати людей вступати до лав української армії, експерт наголосив, що ця робота має однозначно бути високооплачувана: "Це навіть не обговорюється".

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Черник також наголосив, що в разі капітуляції України, Росія гарантовано влаштує масштабний геноцид.

"У частині мотивації я трішки вдамся у філософію. Війна – екзистенційна: росіяни поставили за мету нас знищити. Підкреслюю – саме знищити, тому що не змогли нас повернути добровільно назад. Пригадаймо 20 століття. Ми тоді програли свою незалежність саме їм. І саме за те, що ми програли, вони нас дуже суворо покарали. Покарали нас Голодомором", – нагадав експерт.

"Якщо хтось думає, що в разі нашої капітуляції буде по-іншому, то глибоко помиляється. Якщо капітуляція складеться і росіяни увійдуть в Ужгород, то геноцид нам гарантований у таких масштабах і таких об’ємах, на тлі яких 20 століття може здатися таким дуже млявим. Вони не зможуть нам пробачити того, що ми вирішили виходити з імперії. А якщо так – то який у нас вибір?" – резюмував Черник.

Нагадаємо, в Україні готуються зміни до мобілізації: задля цього триває робота над відповідним законопроєктом. Зокрема, документ може передбачати нові правила вручення повісток, посилення покарання за ухиляння від служби, втрату право на відстрочку для деяких чоловіків, розширення категорії тих, хто має стати на військовий облік (зокрема, йдеться про жінок) та інше.

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