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Інакше – політична смерть: Жданов заявив, що Путін воюватиме до останнього росіянина

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Інакше – політична смерть: Жданов заявив, що Путін воюватиме до останнього росіянина

Фото: Associated Press

Президент Росії Володимир Путін налаштований вести війну проти України до останнього громадянина країни. Адже в разі програшу для диктатора настане політична смерть.

Головна мета Путіна – відстояти свою владу та зміцнити її за рахунок цієї війни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путін, я так розумію, налаштований воювати до останнього росіянина. І він буде гнати їх у бій, заманювати на цю війну, шантажувати, погрожувати. Тому що від цієї війни залежить його політичне життя. Навіть якщо він зупиниться, це може похитнути його політичну кар’єру. А якщо він програє, то це буде його політична смерть", – пояснив військовий експерт.

"Ось тому, на жаль, ніякі військові канони чи основи воєнної науки для Путіна на сьогодні не є догмою. Головна його мета – це відстояти свою владу, зміцнити її за рахунок цієї війни. Скільки загине – його не цікавить", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "воювати ми будемо до останнього росіянина на території України".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1432
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