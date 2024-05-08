"Інавгурація" кривавого диктатора Путіна: що злочинець говорив про Україну та з ким його порівнюють на Заході

У Росії відбулась "інавгурація" диктатора Путіна, який уже майже пів століття не відходить від правління в державі і 10 років тому розпочав криваву війну проти України. У промові Путін не згадував про нашу країну, натомість хвалив так звану "СВО" і розповідав свої улюблені псевдоісторичні байки.

Українське МЗС ще напередодні заявило, що не визнаватиме легітимності Путіна через порушення низки міжнародних угод і закликало до цього решту світу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Диктатор Путін вкотре очолив Росію. Чимало аналітиків і західних посадовців відверто кажуть, що термін — царський. Кремлівський керманич не раз порівнював себе із Петром І і наздоганяє за тривалістю правління імператрицю Катерину Велику, ба навіть Сталіна.

"Володимиру Путіну, ймовірно, будуть аплодувати, коли він крокуватиме розкішними коридорами великого Кремлівського палацу на шляху до своєї інавгурації на п’ятий президентський термін, на якій він може стати найдовшим керівним російським лідером з часів Йосипа Сталіна", — каже Емма Берроуз, Associated Press.

Зі Сталіним у Путіна дійсно чимало спільного — маніакальне прагнення до одноосібної влади та розширення територій своєї імперії. Критики диктатора нині — або у в'язниці, або вбиті. В країні фактично перестали діяти правозахисні організації і нема свободи слова. Натомість влада робить усе, щоб придушити ліберальні свободи.

Інавгурація Путіна

За своєї каденції Путін починає дві криваві війни — спершу з Грузією. А потім з Україною. Сотні тисяч втрат вбитими та пораненими, втрати бойового потенціалу і міжнародна ізоляція з найсуворішими економічними санкціями, що рівняються лише з Іраном та КНДР — геть не спиняють кремлівського керманича.

Зі сцени Путін у своїй інавгураційній промові не промовляє ані слова про Україну, лише хвалить учасників так званої "СВО". І дякує мешканцям так званих історичних земель — вочевидь, маючи на увазі окуповані українські території, де люди голосували під дулами автоматів. Офіційно в результаті псевдовиборів він набрав 87% голосів, які ставлять під сумнів у країнах Заходу.

Якою може бути ця каденція диктатора — аналітики дають не надто оптимістичні прогнози.

"Є занепокоєння, що влада може підвищити податки для фінансування бойових дій в Україні, призвати більше солдатів, а деякі європейські чиновники навіть попередили, що Росія може напасти на країну НАТО", — каже Емма Берроуз, Associated Press

Правити Путін буде до 2030 року. Патріарх Кирило — той самий очільник російської православної церкви, яка благословляє вбивства українців — зичить кремлівському керманичу володарювати до кінця віку, себто до смерті. Одразу після інавгурації увесь російський уряд пішов у відставку. І хто з вірнопідданих диктатора повернеться на посади — поки що невідомо. Преса пророкує звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, який так і не зміг здобути великих перемог на війні в Україні.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на масований ракетний удар "нациста Путіна".

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