Інавгурація Трампа: як у США відбуватиметься передавання влади

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже 20 січня. Про традиції приведення до присяги американських президентів – у матеріалі кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Як відбувається інавгурація президента у США

План-реванш Дональд Трамп виношував останні чотири роки. Він заперечував свій програш Джо Байдену на виборах 2020 року та стверджував, що перемогу у нього тоді вкрали і навіть спонукав своїх прихильників до штурму Капітолію.

Трамп був 45-м, а тепер стане 47-м американським лідером. Інавгурація від 1937 року відбувається саме 20 січня. Цей день затверджений у Конституції, а сам захід розписаний похвилинно і спирається на традиції. Ранок починається з молитви в церкві святого Джона, її ще називають президентською. Розташована вона саме навпроти Білого дому, треба лише пройти через парк Лафаєт. З цього боку вже практично закінчили зводити одну з декорацій до інавгураційного параду. Почали її будувати торік ще до самих виборів.

Після молитви обраний президент Трамп із дружиною піде на чай до Білого дому до свого попередника Джо Байдена. Прикметно, що 4 роки тому, коли ситуація була дзеркальна – присягав Байден, – Трамп був настільки ображений своїм програшем, що проігнорував звичай і забрався з Білого дому, так і не передавши владу новому президенту. Байден пообіцяв виконати все, що належить, для мирного передавання влади.

Переїзд нового президента

Далі всі поїдуть на присягу до Капітолію. В цей час у Білому домі перехідна команда має вивезти речі Байденів і заселити Трампів. Через це цей день називають організованим хаосом або ж мoving day – день переїзду – і до нього готуються ретельно й завчасно. Але перша Леді Меланія Трамп уже повідомила – цього разу труднощів не виникатиме.

"Різниця полягає в тому, що я знаю, куди переїжджаю, знаю кімнати, де ми житимемо. Знаю процес. Перший раз був складний, ми не мали достатньо інформації, її приховувала попередня адміністрація. Але цього разу в мене все є – є планування, я можу заїжджати, вже зібрала речі, вибрала меблі, які треба завезти", – сказала Меланія Трамп.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Як відбувається церемонія присяги

Сама церемонія присяги проходить біля Капітолію. Квитки на цьогорічну інавгурацію отримали близько 250 тисяч людей – їх можна було отримати безкоштовно у своїх конгресменів. Запрошення дозволяє стояти ближче до місця присяги. Але національна алея буде відкрита для усіх, тут церемонію показуватимуть на великих екранах.

В центрі – підвищені заходи безпеки. Будівлю Капітолію обгородили парканами. Всі гості пройдуть через спеціальні пункти перевірки. Столицю в понеділок патрулюватимуть 4000 офіцерів у формі, ще 900 – у штатському. В небо піднімуть поліцейські дрони, запровадять обмеження на інші польоти. Правоохоронці очікують біля Капітолію не лише прихильників, а й опонентів 47-го президента. Але найбільшу загрозу вбачають все ж не від них і не від терористичних організацій.

"Найбільшою загрозою для нас, я вважаю, залишаються люди, які діють самостійно. Буквально минулого тижня, коли ми вшановували президента Картера, було двоє таких діячів, які прийшли до Капітолію. Один намагався пронести ножі та мачете. Ще один хотів, на мою думку, перешкодити процесії, підпаливши свою машину", – каже керівник столичної поліції США Томас Мангер.

Присягу Президент виголошує рівно опівдні. Біблію за традицією тримає дружина. Далі те саме очікує і віцепрезидента. Цього разу це Джей Ді Венс. Після цього президентська промова. Підтримки серед зірок шоубізнесу у Трампа – обмаль. Відомо, що на його інавгурації співатиме кантрі виконавиця Кері Андервуд і диско-гурт Village people, що в перекладі означає "селяни" – відомий ще з кінця 80-х, під хіт якого Трамп відзначився своїм переможним танцем після оголошення результатів голосування.

Що відбувається після присяги

Після присяги Трамп перейде до президентської кімнати в Сенаті, де за традицією, започаткованою ще Рональдом Рейганом, підпише перші документи – номінації в уряді, укази. Наступний пункт програми – так званий "ланчеон" – це обід, організований обʼєднаним конгресовим комітетом. На ньому традиційно подають страви з рідних штатів президента та віцепрезидента – в нашому випадку це Нью-Йорк та Огайо.

Далі розпочнеться парад – усі охочі зможуть долучитися, щоб пройтися по Пенсільванія-авеню до Білого дому. Тут відбудеться військова частина з оглядом військ.

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