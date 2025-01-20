Інавгурація Трампа: зустріч із Байденом у лімузині, мемкоїн Меланії, перші укази і зміни в Білому домі

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Через мороз і вітер вперше за 40 років вона пройде в Ротонді під куполом Капітолію, а не надворі.

Це вперше після другої інавгурації Рональда Рейгана у 1985 році. Тоді на вулиці було майже 14 градусів морозу, тому присягу й урочистості теж перенесли до Ротонди Капітолію. В понеділок, 20 січня, у Вашингтоні очікується 5 градусів морозу, пориви вітру й можливо мокрий сніг. Трамп заявив, що не хоче, щоб "люди якимось чином постраждали", тому розпорядився перенести присягу та інавгураційну промову до Ротонди Капітолію. Тим паче американські ЗМІ нагадують, як у 1841 році тодішній президент США Вільям Гаррісон виголошував свою двогодинну промову на вулиці в дуже холодну погоду, після чого застудився, мав пневмонію і за місяць помер.

Зазвичай інавгурації американських президентів відбуваються на західному боці Капітолію, де встановлюються місця для сидіння для запрошених гостей і тих, хто купив квитки. Проте інавгурація Трампа проходитиме в Ротонді Капітолію, яка вміщає біля 700 осіб, куди запрошені лише члени Конгресу, їхні дружини та чоловіки, а також VIP-гості. Всі інші, за словами Трампа, запрошуються до спортивного комплексу Capitol One Arena, де інавгурація буде транслюватися наживо. Там відбудеться і президентський парад. Але ця арена вміщає близько 20 тис. людей, а квитків на інавгурацію придбали понад 200 тис. осіб. Ціна одного квитка, які є безкоштовними, у перекупів - $500.

Церемонія присяги обраним 47-м президентом США почнеться опівдні за Вашингтоном (19:00 за Києвом), як цього й вимагає 20-та поправка до конституції. Проте все почнеться набагато раніше, адже Дональд Трамп і його дружина Меланія прибудуть на ранкову службу до церкви Св. Іоанна у Вашингтоні. Після присяги в Ротонді Капітолію Трамп одразу ж поїде Білого дому. Очікується, що в Овальному кабінеті він підпише свої перші укази про посилення імміграційної політики, можливо навіть запровадить перші імпортні мита, та скасує рішення Джо Байдена, зокрема щодо заборони видобутку газу й нафти.

Про інші цікавинки інавгурації Дональда Трампа, хто запрошений, з чого він почне свою другу каденцію, та чому американських ЗМІ так цікавить вбрання першої леді Меланії, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Святкування й дражливі моменти. До Вашингтона обраний 47-й президент США прибув у суботу ввечері, 18 січня. Разом із сім’єю та найближчими політичними соратниками він відсвяткував своє повернення до Білого дому гучним салютом у гольф-клубі неподалік Вашингтона, куди прилетів із Флориди на борту військового літака Special Air Mission 47. Ці цифри не випадкові – Трамп обраний 47-м президентом США – що є свого роду американською традицією передачі влади.

Хоча у 2021 році Трамп не надав урядовий літак Джо Байдену. На свою інавгурацію до Вашингтона він прилетів приватним чартером. Дотримуючись традиції, Байден також планує залишити листа своєму наступнику в одній із шухляд столу Resolute, за яким від 19 століття сидять всі американські президенти в Овальному кабінеті. Чотири роки тому Трамп не відвідав інавгурацію Байдена, проте листа йому все ж залишив. Їхній вміст ніколи не розголошується. Проте згодом Байден назвав його "дуже щедрим".

У неділю, 19 січня, Трамп виступив перед прихильниками у Capitol One Arena, де вже в понеділок, 20 січня, відбудеться інавгураційний парад і, можливо, перша промова 47-го президента США після присяги. У спорткомплексі висіли інавгураційні портрети Трампа. Минулого тижня це офіційне фото наробило чимало шуму й стало мемом у соцмережах, бо дуже схоже на світлину Трампа із в'язниці округу Фултон в Атланті два роки тому.

Тоді Трампа затримали в рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія, але відпустили під заставу у $200 тис. Все через вираз обличчя Трампа: голова на фото трохи нахилена додолу, одна брова піднята, а в кадр він дивиться з-під лоба. Саме це фото допомогло Трампу зібрати рекордні пожертви на свою передвиборчу кампанію, а світлину з в’язниці продавали зі слоганом "Ніколи не здавайся!".

Виступаючи у Capitol One Arena в неділю, 19 січня, Трамп заявив, що "чотири довгі роки занепаду Америки закінчаться". Він пообіцяв діяти з історичною швидкістю, щоб "вирішити кожну окрему кризу", перед якими постали США. Зокрема Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні, зупинить хаос на Близькому Сході і не допустить Третьої світової війни, бо США, за його словами, до неї дуже близькі. Його промова у вашингтонському спорткомплексі була сповнена критикою на адресу Адміністрації Байдена. Не дивлячись на це, на інавгурацію Трампа до Капітолію вони з Байденом поїдуть разом у президентському лімузині.

Щодо запрошених VIP-гостей одразу зазначимо, що зазвичай в США немає традиції запрошувати іноземних лідерів на інавгурації американських президентів. Проте Трамп відомий якраз тим, що він ламає всі правила. Ще місяць тому з’являлася інформація, що він особисто запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пропозицію він відхилив, відправивши замість себе віцепрезидента КНР Хань Чжена. Сам же Трамп планує відвідати Китай у перші 100 днів свого другого президентського терміну.

Відомо, що інавгурації Трампа будуть президент Аргентини Хавʼєр Мілей та премʼєрки Італії Джорджа Мелоні. В інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману Володимир Зеленський говорив, що він би також приїхав на інавгурацію Трампа до Вашингтона, якби отримав відповідне запрошення. Після цього Трамп особисто сказав: якщо президент Зеленський хоче, то хай приїздить. Проте, вочевидь, офіційне запрошення так і не надійшло. Ну, а серед VIP-гостей, які будуть присутні в Ротонді Капітолію, авжеж буде Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг і гендиректор TikTok Шоу Зі Чу.

Перший робочий день. "Кожне радикальне й дурне розпорядження Адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу. Вам буде дуже весело завтра дивитися телевізор", — сказав Трамп на недільному мітингу. Після інавгурації у січні 2017 року, в перший же день Трамп підписав 22 укази, що стало абсолютним рекордом. Проте він натякнув, що цього разу указів може бути навіть більше.

Однією з центральних обіцянок передвиборчої кампанії Трампа була боротьба з нелегальною міграцією. У неділю на мітингу він обіцяв "зупинити вторгнення на наші (США – Ред.) кордони". Тому всі очікують, що перші підписані Трампом укази стосуватимуться мексиканського кордону та посилення імміграційного контролю щодо видворення з країни нелегальних мігрантів. Адже, наприклад, його обіцянка про відміну набуття американського громадянства по факту народження в країні потребує внесення змін до конституції. Тому за день це не вирішиш.

Також очікується, що Трамп підпише укази щодо помилування сотень винних у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Помилувати можуть навіть тих, хто визнав свою провину в нападі на поліцейських, бо, як раніше заявляв сам Трамп, "у них не було іншого вибору". Також 47-й президент США планує відмінити низку указів Байдена щодо кліматичного порядку денного, які мають на меті збільшити видобуток нафти й газу на шельфі. Адже під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово повторював фразу "бури, бейбі, бури", обіцяючи збільшити видобуток сирої нафти.

Ще одна не менш цікава тема – заборона китайської соцмережі TikTok у США. Ще в квітні Байден підписав відповідний закон, який визначав 19 січня 2025 кінцевим дедлайном для китайського власника ByteDance, щоб той продав свій американський підрозділ. У США побоюються витоку персональних даних, адже TikTok в Америці – це 170 млн активних користувачів. Для прикладу, право голосу на виборах там мають трохи більше 161 млн людей. Останнім часом Трамп заявляв, що "ми маємо врятувати TikTok", відверто пояснюючи це тим, що китайська соцмережа допомогла йому здобути прихильність молоді на виборах.

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Ну, а щодо самого Білого дому, Трамп також має кілька ідей щодо внутрішніх перестановок. Зокрема, він хоче перетворити кімнату біля їдальні Овального кабінету на "місце для спілкування друзів". ЗМІ вже жартують: якщо це станеться, то найбагатша людина світу Ілон Маск (він вклав близько $270 млн у передвиборчу кампанію Трампа – Ред.), який вже кілька тижнів не може отримати відповідь, чи матиме доступ до Білого дому, просто житиме на дивані в цій кімнаті.

Вбрання і мемкоїн Меланії. У неділю, 19 січня, на сторінці Меланії Трамп в Х з’явився допис про запуск її власної криптовалюти – мемкоїна $MELANIA. За першу годину продажів його вартість злетіла більш ніж на 24 тис.% - до $13 – навіть обваливши ненадовго вартість криптовалюти Дональда Трампа $TRUMP, яка зараз продається за $68. Проте нічого дивного в цьому немає. Адже штаб Трампа намагається зробити бізнес зі всього, продаючи кепки, футболки, світлини та інші атрибути та символіку.

Набагато більше уваги в ЗМІ прикуто до вбрання Меланії Трамп – у що вона буде одягнута на самій інавгурації та інавгураційному балу ввечері. Американські ЗМІ вважають, що саме за допомогою свого вбрання перші леді, які зазвичай залишаються в тіні своїх чоловіків, опікуючись соціальними й гуманітарними питаннями, надсилають певні сигнали.

"Традиція робити заяву через одяг сягає 1912 року, коли Гелен Тафт (дружина президента Вільяма Тафта - Ред.) пожертвувала свою сукню з інавгураційного балу Смітсонівському національному музею американської історії. Відтоді у музеї зберігається кожен перший ансамбль колекції перших леді", - зазначає CNN.

У 2017 році на Меланії Трамп була блакитна сукня й піджак-болеро такого самого кольору від Ralph Lauren. Тоді багато хто вважав це жестом шани стилю Жаклін Кеннеді. У 2021 році Джилл Байден була в білому пальті, на якому були вишиті квіти всіх 50 американських штатів. А, наприклад, Гілларі Клінтон, яка програла Трампу на виборах у 2016 році, на інавгурацію свого чоловіка Білла Клінтона у 1997 році одягла рожеве пальто від Oscar de la Renta, яке ЗМІ потім охрестили "жувальною гумкою".

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа до стилю Меланії, як і до всіх перших леді, була прикута неабияка увага. ЗМІ, таблоїди та стилісти обговорювали її вбрання, туфлі Louboutin на високих підборах і дорогі сумки Hermes. Хоча були й скандальні моменти. Наприклад, під час відвідин центру для біженців Меланія була у легкій куртці від Zara за $39 з написом на спині: "Мені справді байдуже, чи не так?". Пізніше сама Меланія заявила, що куртка з цим написом була сигналом лівим ЗМІ.

Американська преса не очікує, що для інавгурації Дональда Трампа та інавгураційного балу ввечері Меланія обере менш дороге і скромне вбрання. До того ж, судячи зі свіжих опитувань громадської думки, електорат республіканців цього й не вимагає. Ба більше, стилісти нагадують, що навіть сукні Джилл Байден, яку хвалили за скромність і простий одяг, коштували близько $5 тис.