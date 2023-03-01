Індексація пенсій в Україні: у Мінсоцполітики розповіли, кому і на скільки підвищать виплати

Індексація пенсій поширюється майже на всіх, крім тих, хто отримує понад 20 тис. грн

Від 1 березня в Україні пенсійні виплати підвищать від 100 до 1500 гривень, в залежності від робочого стажу людини.

Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі "Сніданку з 1+1".

За даними голови Мінсоцполітики, під індексацію потраплять 10,5 млн українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини. Вперше виплату підвищать й тим громадянам, які отримують мінімальну соціальну виплату. Раніше вони під індексацію не потрапляли.

"У нас є близько 4,5 млн пенсіонерів, у яких пенсія, коли її розраховували, була дуже маленькою. Вона менша, ніж гарантії, що пенсія за жодних обставин не може бути нижчою за прожитковий мінімум... Ми їм проіндексуємо їхню виплату. Не пенсію, а виплату. Для таких людей ми взяли їхню фактичну виплату станом на минулий березень і проіндексували її на 19,7%", – розповіла Жолнович.

Індексація пенсій поширюється майже на всіх, крім тих, хто отримує понад 20 тис. грн, адже це – верхня межа.