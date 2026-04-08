Індексація пенсій: чи вистачить в Україні грошей на виплати

В Україні проіндексували пенсії

Попри те, що індексація пенсій вимагає додаткових 7 мільярдів гривень щомісяця, у Пенсійному фонді України наразі достатньо коштів. Головна зміна 2026 року — джерело фінансування. Якщо раніше виплати значною мірою залежали від допомоги Заходу, то тепер систему наповнюють самі українці.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів експерт Олег Пендзин.

За словами економіста, Україна змогла відійти від моделі, коли пенсії виплачувалися за кошт міжнародної макрофінансової допомоги. Тепер бюджет ПФУ став більш самостійним.

Саме «білі» зарплати українців, які працюють, дозволили уряду акумулювати необхідні мільярди для березневого перерахунку.

Олег Пендзин нагадав: за законом, під час дії воєнного стану уряд мав повне право заморозити соціальні виплати. Проте індексацію проводять уже п’ятий рік поспіль, аби стримати стрімке падіння рівня життя найбідніших громадян.

Втім, реальний ефект від цього відчувають не всі.

«На жаль, у 85% пенсіонерів цьогорічної індексації вистачить, образно кажучи, на додаткову сотню яєць, а у декого — лише на півтора десятка», — констатує експерт.

Ситуація з «індексацією на сотню яєць» вкотре підсвітила головну проблему: солідарна пенсійна система України вичерпала свій ресурс.

«Такі реалії сьогодення показують: пенсійна система України потребує кардинальних реформ», — резюмує Олег Пендзин.

