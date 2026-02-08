Індексація пенсій навесні 2026 року: хто отримуватиме більше

Пенсія в Україні / © Getty Images

Навесні 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсій. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати.

Зміни не торкнуться двох категорій громадян, повідомляє ТСН.ua.

Індексації не передбачено для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, а також для громадян, що отримують «спеціальну пенсію»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.

Для нових пенсіонерів розмір виплати не перераховується, оскільки їхні виплати вже враховують актуальні показники заробітку. Своєю чергою, індексація спеціальних пенсій регулюється окремими законами.

Розмір індексації розраховують щороку за формулою. За даними ПФУ, визначенням коефіцієнта підвищення пенсії займається Кабмін з урахуванням показників інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.

Загалом на виплати 10,3 млн українських пенсіонерів в держбюджеті-2026 передбачено 251,3 млрд грн. Частина цих коштів буде використана на індексацію.