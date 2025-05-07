Індія атакувала Пакистан: що відомо про наслідки та чи переросте конфлікт у війну ядерних держав

Індія атакувала Пакистан

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Напередодні Індія обстріляла Пакистан ракетами. З Пакистану повідомляють про 8 загиблих і понад 30 поранених. І обіцяють відповісти. Індія ж — називає удари розплатою за теракт, один з найжахливіших у своїй історії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Такої ескалації між Індією і Пакистаном, які десятиріччями не можуть поділити кордон, не було вже 50 років. Індійські ракети падали не лише в контрольованій пакистанцями спірній території Кашміру, а й суто пакистанській провінції Пенджаб, знищивши, зокрема, місцеву мечеть.

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«Тут була велика мечеть, сюди приходили молитися старі, малі. Ось, що від неї лишилося. Усі були в паніці серед ночі, повтікали хто куди», — каже місцевий.

Чоловіки по інший, індійський бік кордону на світанку святкують перемогу.

«Всіх дуже розлютив цей теракт, усі хотіли відповіді на смерть наших невинних братів і сестер у Пагалгамі. Тому на це дуже чекали», — кажуть вони.

Загострення стосунків між ядерними державами почалося 22 квітня, коли бойовики з невідомого досі ісламістського угруповання розстріляли туристів у мальовничому куточку Джамму і Кашміру. І спромоглися втекти. Загинуло 26 людей, більше 2 десятків дістали поранень. Індія звинуватила Пакистан в тому, що той покриває терористів. Пакистан усе спростовував. Індія вигнала усіх пакистанців і закрила кордон. Ракетний обстріл назвала — перемогою, індійські військові твердять: цілили по інфраструктурі терористів. Пакистан цього не визнає.

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«Індія побачить рішучу відповідь Пакистану. Ми ніколи не вдаємося до агресії першими. У Індії немає доказів, немає фактів, вони відмовилися від спільного розслідування, яке ми пропонували, і тепер напали на наших цивільних людей, на нашу мечеть», — каже міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

По лінії індопакистанського кордону чутно постріли. Пакистан повністю закриває небо. Десятки літаків уже в повітрі змінюють маршрут. Збройні сили стверджують про 5 збитих індійських літаків.

Негайно потому, як пакистанці прокинулися від вибухів, індійське міноборони провело переговори з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, який зараз суміщає цю посаду із посадою радника Трампа з нацбезпеки. Утім, коли самого американського президента спитали про конфлікт, той реагував — наче почув уперше.

«Ми щойно почули, от як заходили в двері Овального кабінету. Ну, люди мабуть розуміли, що щось станеться, бо в них було минуле. Вони довго там билися. Розумієте, вони билися там багато, багато десятиліть і навіть століть, якщо так подумати. Ні, я просто сподіваюся, що все це швидко закінчиться», — заявив Трамп.

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Шансів швидко закінчитися у «цього» — немає. Індія вже неодноразово погрожувала зупинити постачання води Пакистану. Радбез ООН збирається на термінове обговорення, де звучать заклики до стриманості. Але конфлікту навколо Кашміра стільки ж років, скільки незалежним Індії і Пакистану. Бо сама назва Пакистан — це акронім, створений з перших літер областей, де К — відповідає саме за Кашмір. Індія цю претензію категорично відкидає, бо свого часу, після того, як Велика Британія оголосила території вільними від свого правління, правитель штату Кашмір після довгих вагань приєднався саме до Індії. Частину Кашміру до того ж контролює — Китай, який у конфлікті підтримує Пакистан. Китаю вигідна затяжна сварка сусідів — так вони не приходять відбирати китайську частину Кашміру.

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