Індія головує у G20: експерт розповів, чи наважиться країна на реалізацію "формули миру" Зеленського

Індія почала головування у G20. Військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи зважиться країна на реалізацію "формули миру" від Зеленського.

Військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що Індія, яка головує у G20, не піде на реалізацію "формули миру" від президента України Володимира Зеленського. За його словами, на це є кілька причин.

Про це Грабський розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Індія не наважиться. Ми протягом останніх років не були настільки потужними партнерами Індії. Наше місце у міжнародних відносинах з Індією є не настільки велике для того, щоб претендувати на якусь видатну роль. Доцільно подивитися на глобус і порівняти наш економічний потенціал і рівень наших економік. Я не знаю, що треба внести індійцям у вуха і їхні мізки для того, щоб вони на нас звернули увагу", - вважає експерт.

За словами Грабського, індійці навряд чи будуть перейматися ідеями співпраці з Україною. Крім того, Індія має давні економічні стосунки з Російською Федерацією.

"Давайте будемо відвертими, для них ринок РФ навіть за цих умов значно потужніший і перспективніший, ніж ринок України", - переконаний експерт.

Для того, аби розвинути економічні стосунки з цією країною, потрібні роки напруженої праці і створення своєї системи відносин з великим півднем.

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