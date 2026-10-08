Індійський план перемир’я: що він передбачає і чим відрізняється від інших

Прапор Індії / © pixabay.com

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Індія дедалі активніше намагається долучитися до переговорів про припинення війни Росії проти України. Нью-Делі запропонував власний варіант перемир’я, який охоплює одразу кілька напрямків — енергетику, Чорне море, комерційне судноплавство та транспортування зерна й енергоносіїв.

ТСН.ua зібрав головне про мирний план Індії та реакцію Києва і Москви.

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Що саме пропонує Індія

За даними Hindustan Times, Індія передала Україні триетапну пропозицію щодо перемир’я.

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Перший елемент — припинення ударів по енергетичній та іншій критично важливій інфраструктурі.

Другий передбачає гарантії безперешкодного транспортування зерна та енергоносіїв через чорноморські порти.

Третій — припинення атак на комерційні судна у Чорному морі.

За інформацією видання, ця пропозиція ширша за інші варіанти, які останнім часом надходили Україні. Єгипет і Туреччина зосереджувалися насамперед на безпеці експорту зерна та комерційного судноплавства, тоді як американська ініціатива передбачала передусім «енергетичне перемир’я».

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Індійський варіант об’єднує одразу кілька цих напрямків.

Українському керівництву пропозицію передали під час візиту до Києва міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Україна готова розглядати індійський варіант

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав уже чотири пропозиції щодо можливого припинення вогню — від Індії, Туреччини, Єгипту та США.

Найширшою серед них він назвав саме індійську.

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«У нас є чотири пропозиції. Найширша з них — пропозиція Індії. Ми готові до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише в такому поєднанні», — заявив Сибіга.

Українська сторона наголошує, що домовленості не повинні зводитися лише до одного окремого напрямку. Київ готовий обговорювати припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі, безпеку судноплавства та ситуацію у Чорному морі як частину ширшого пакета.

Водночас Україна продовжує наполягати і на безумовному припиненні вогню вздовж усієї лінії фронту.

Чому Індія вирішила активніше долучитися

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Нью-Делі останніми місяцями вирішив перейти від публічних закликів до миру до більш безпосередньої участі у пошуку можливих домовленостей.

«Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства у Чорному морі», — пояснив він.

За його словами, консультації стосуються також перевезення енергоносіїв і можливості взаємного утримання сторін від атак.

В Індії змінюється підхід до війни

Протягом тривалого часу Нью-Делі займав обережну позицію через глибокі економічні, енергетичні та оборонні зв’язки з Росією.

Індія закликала до припинення бойових дій, однак уникала безпосередньої критики Кремля та не підтримувала частину резолюцій ООН із засудженням російської агресії.

Водночас прем’єр-міністр Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва закликав до припинення війни.

Попри це, Делі та Москва продовжують розвивати двосторонні відносини. Росія залишається одним із ключових постачальників енергоресурсів для Індії та важливим партнером у військовій сфері.

Саме збереження контактів одночасно з Москвою та Києвом у Нью-Делі, схоже, розглядають як можливість відіграти помітнішу посередницьку роль.

Як відреагувала Росія

У Кремлі позитивно прокоментували індійську ініціативу. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито вдячна «індійським друзям» за готовність зробити свій внесок у врегулювання та за пропозиції Нью-Делі.

Однак паралельно представники РФ знову виступили з претензіями до західних країн. Пєсков звинуватив Європу в «агресивній риториці», а заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков розкритикував США.

За його словами, Москва нібито не бачить достатньої активності Вашингтона щодо припинення війни. Рябков також заявив, що Білий дім після саміту в Анкориджі начебто не зміг дотриматися досягнутих домовленостей.

Водночас він запевнив, що паузи в контактах між Москвою та Вашингтоном щодо України немає.

Чи може індійський план стати основою для перемир’я

Поки йдеться не про готову мирну угоду, а про набір пропозицій щодо часткового припинення бойових дій. Ключова особливість індійського варіанта — спроба об’єднати кілька напрямків, які раніше обговорювалися окремо: удари по енергетиці, безпеку Чорного моря, комерційне судноплавство та перевезення зерна й енергоносіїв.

Україна публічно підтвердила готовність розглядати такий формат, хоча наполягає, що енергетичне та чорноморське перемир’я мають діяти разом.

Росія своєю чергою поки не заявила про згоду на запропоновані Нью-Делі умови.

Тож наразі індійська ініціатива залишається одним із кількох варіантів припинення вогню, які обговорюються паралельно. Водночас те, що Нью-Делі почав активніше вести переговори і з Києвом, і з Москвою, може зробити Індію ще одним помітним учасником дипломатичного процесу навколо завершення війни.

Мирні переговори: останні новини

Нагадаємо, Україна прагне відновити тристоронній формат переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час візиту американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа сторони вже обмінялися позиціями через США.

У Києві розділяють переговорний процес на два напрями: глобальний трек досягнення справедливого миру та окремі заходи зі зміцнення довіри. До останніх належать, зокрема, можливе перемир’я в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

У МЗС також зазначали, що американські переговірники отримали від українських військових детальні брифінги про реальну ситуацію на фронті, щоб мати альтернативу російській версії подій.

Речник МЗС Георгій Тихий 7 жовтня заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі вже протягом жовтня і тепер чекає на відповідний сигнал від Москви.

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