Інфаркт після відвідин гіпермаркету: подробиці скандального затримання жінки охороною в "Епіцентрі"

Адвокат повідомив, що охорона в торгових закладах не може затримувати та перевіряти особисті речі відвідувачів.

У Києві у 67-річної жінки стався інфаркт після відвідин гіпермаркету "Епіцентр". Охорона закладу запідозрила жінку в крадіжці та пів години утримувала її. Через це в поліції відкрили провадження.

Про це 14 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жінку затримала охорона "Епіцентру", бо помітили, що з-під одягу в неї стирчав вішак. Працівники гіпермаркету без пояснень затримали жінку, її роздягнули та обшукали, а потім вивели через службовий вхід. Після цього у 67-річної жінки стався інфаркт.

Потерпіла Ніна Жмайло розповіла ТСН, що в неї проблеми з хребтом, їй не допомагає медичний корсет і вона зробила саморобну конструкцію із вішалки, що рятує її від болю. Проте охорону не зупинило навіть те, що жінка все їм пояснила та запевнила, що їй не можна робити різких рухів. Працівники закладу без дозволу потерпілої роздягнули її та порпалися в особистих речах жінки. Через хвилювання у неї стався інфаркт.

Пенсіонерка пережила інфаркт через затримання її охороною у столичному ТРЦ | Новини Києва

Адвокат Богдан Кушнір розповів ТСН, що охорона в торгових закладах не може затримувати та перевіряти особисті речі відвідувачів.

"Затримувати будь-яку особу вони не мають права. Вони зобов'язані представитися, пояснити, чому до вас звертаються, і лише в добровільному порядку пройти із ними аби провести поверхневий огляд", - каже адвокат Богдан Кушнір.

Потерпілі подали заяву до поліції. Там вже відкрили кримінальне провадження. Поки за статтею про хуліганство.

"Санкція статті передбачає штраф або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 5 років", - каже речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько.

В "Епіцентрі" повідомили, що охоронці, які затримували потерпілу, вже відсторонені від роботи. У компанії пообіцяли співпрацювати зі слідством. Потерпілі ж зазначають, що керівництво ТРЦ і досі не надало відео із затриманням жінки.

Нагадаємо:

У Києві охоронці ТЦ "Епіцентр" нібито силою роздягнули 67-річну жінку. У потерпілої стався інфаркт через отриманий стрес. За словами родича жінки, співробітникам магазину здалося, що вона вкрала вішалку.

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